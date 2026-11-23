La Selección Mexicana dejó escapar una ventaja y terminó cayendo 3-1 ante Bolivia en su segundo compromiso de la Copa Mundial de Futbol Talla Baja Marruecos 2026, resultado que obliga al conjunto tricolor a jugarse la clasificación en la última jornada. Bolivia remontó con un doblete de Lucas Oliva y otro tanto de Amílcar Toledo tras comenzar abajo en el marcador.

México había tomado la delantera gracias a Israel 'El Chino' García Martínez, quien abrió el marcador y puso en ventaja al representativo nacional durante un partido intenso disputado en Rabat. Sin embargo, los sudamericanos encontraron respuesta antes del descanso y terminaron por inclinar la balanza en el complemento.

Cumple su sueño

Más allá del resultado, la jornada tuvo un significado especial para Durango. Maximiliano 'El Maxi' García Hernández vivió su debut en una Copa del Mundo de Futbol Talla Baja, alcanzando uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva.

El duranguense formó parte de la convocatoria nacional en una plantilla integrada por 12 futbolistas que representan a México en esta justa internacional celebrada en territorio marroquí.

Próximo desafío

La derrota dejó al conjunto mexicano con la necesidad de sumar en su siguiente compromiso para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la ronda eliminatoria dentro del Grupo 2.

El siguiente desafío será frente a Francia en la Sala Multidisciplinaria Cubierta Sakina de Rabat. Ahí, el Tricolor buscará convertir la amarga remontada sufrida ante Bolivia en un capítulo de reacción y supervivencia mundialista.