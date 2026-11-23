La FIFA confirmó este lunes que México será uno de los países anfitriones de la Copa Mundial Femenina de 2031, al integrarse a la candidatura conjunta encabezada por Estados Unidos y completada por Costa Rica y Jamaica. La decisión fue ratificada por aclamación durante el Congreso Extraordinario del organismo en Zúrich, luego de que el proyecto de Concacaf llegara sin oposición al proceso final de selección.

La edición de 2031 marcará un momento histórico para el futbol femenino. Será la primera Copa del Mundo femenil organizada por cuatro naciones y también la primera que contará con 48 selecciones participantes, igualando el formato estrenado recientemente en el Mundial varonil. La expansión llevará el torneo a 104 partidos, convirtiéndolo en el evento más grande en la historia de la disciplina.

¿Qué ciudades albergarán la Copa Mundial?

Aunque las ciudades sede definitivas aún no han sido confirmadas, la candidatura contempla una red de 20 posibles escenarios: 14 en Estados Unidos, cuatro en México, además de San José, Costa Rica, y Kingston, Jamaica. La propuesta fue impulsada bajo el argumento de contar con infraestructura probada, experiencia organizativa y una capacidad comercial capaz de elevar los ingresos y la visibilidad global del futbol femenil.

Para México, la designación representa un nuevo capítulo en su historial como anfitrión de grandes eventos de FIFA. El país viene de formar parte de la organización de la Copa Mundial masculina de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, mientras que el certamen femenil de 2031 reforzará la estrategia regional para consolidar a Norteamérica como uno de los principales mercados del futbol internacional.

México hace historia para el futbol femenil

La ausencia de rivales fue un factor determinante. FIFA restringió la elegibilidad para la edición de 2031 a federaciones de África y Concacaf, escenario que dejó a la propuesta norteamericana como única candidatura válida. Con ello, la aprobación del Congreso terminó siendo un trámite para formalizar una decisión que desde meses atrás se perfilaba como inevitable.

En la misma sesión también se confirmó que Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte albergarán la Copa Mundial Femenina de 2035. Mientras Brasil recibirá la edición de 2027, el anuncio deja definido el calendario de sedes para la próxima década y coloca a México nuevamente en el centro de uno de los escaparates deportivos más importantes del planeta.