Mateo Chávez firmó este domingo una de sus actuaciones más completas desde su llegada al futbol neerlandés. El lateral mexicano fue determinante en la goleada del AZ Alkmaar por 5-1 sobre Sparta Rotterdam, dentro de la Jornada 13 de la Eredivisie.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los visitantes, luego de que Isaac Babadi adelantara al Sparta al minuto 15. Sin embargo, apenas dos minutos después Chávez apareció en el área para controlar un servicio de Ro-Zangelo Daal y definir con un zurdazo cruzado que significó el 1-1.

El mexicano no se detuvo

La reacción del AZ se consolidó en la segunda mitad. Calvin Stengs marcó el 1-2 y, posteriormente, el mexicano volvió a asumir un papel protagónico al asistir a Dave Kwakman al 54' para el tercer gol del partido.

Chávez todavía tenía una contribución más por entregar. Al minuto 75 devolvió el favor a Daal con una asistencia para el 1-4, antes de que Seiya Maikuma sellara el definitivo 1-5 en la recta final del compromiso.

Pieza clave en el futbol neerlandés

El exjugador de Chivas completó así una jornada de un gol y dos asistencias, participando directamente en tres anotaciones. Con ello llegó a tres tantos en la temporada y elevó su producción ofensiva a cinco asistencias en competencias oficiales con el conjunto de Alkmaar.

La victoria permitió al AZ alcanzar 26 puntos y colocarse en la cuarta posición de la Eredivisie. Su siguiente compromiso será el jueves 26 de noviembre, cuando visite al Sparta Praga en actividad de la UEFA Europa League, antes de regresar a la liga neerlandesa para enfrentar al PEC Zwolle.