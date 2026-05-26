Duranguense Emiliano Herrera suma bronce en Luchas Asociadas dentro de la Olimpiada Nacional

Durango abrió su participación en las Luchas Asociadas de la Olimpiada Nacional 2026 con un bronce conseguido por Emiliano Herrera Bretado, quien logró colocarse entre los tres mejores del país en la categoría Sub‑15 de los 44 kilos. El torneo, celebrado en Puebla, reunió a competidores de distintas entidades en el arranque del estilo grecorromano.

Herrera inició la jornada con una derrota ante Keneth Jiménez, representante de Nuevo León, en un combate que lo obligó a ajustar desde temprano. El revés no lo sacó del torneo: respondió con dos victorias consecutivas frente a Jesús Montijo, de Baja California, y Fabián Betancourt, de Jalisco, resultados que lo mantuvieron en la contienda por las medallas.

Destacan hasta el final

En semifinales se encontró con Ernesto Reyes, de Oaxaca, en un duelo cerrado que terminó inclinándose del lado del oaxaqueño. La caída dejó al duranguense sin posibilidad de disputar el oro, pero aseguró su presencia en el podio con la medalla de bronce, primer resultado destacado para la delegación estatal en esta disciplina.

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La jornada también incluyó la participación de Francisco Rivera Castañeda en la categoría Sub‑20 de los 63 kilos. Rivera abrió con triunfo ante Héctor Ahumada, de Tamaulipas, pero después fue superado por Sebastián Cabrales, de Hidalgo, y por Jesús León, de Yucatán, quedando fuera de la zona de medallas tras una fase de grupos exigente.

Más retos, al frente

En la división Sub‑13 de los 38 kilos compitió Alexis Matías Martínez Ríos, quien enfrentó a rivales de Nuevo León, Puebla y Jalisco. Aunque no logró victorias, completó sus tres combates y sumó experiencia en un torneo que suele marcar el primer contacto con el nivel nacional para los atletas más jóvenes.

Con el bronce de Herrera, Durango inicia su paso por las Luchas Asociadas con presencia en el podio y mantiene actividad en los días siguientes, donde continuarán las competencias en otras divisiones y categorías.

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