Duranguense Hannah Ramos debutará en Budo Sento Championship 38 frente a Elizabeth Mogollan

La división femenil de Budo Sento Championship tendrá una incorporación de peso en su edición 38 con el enfrentamiento entre la duranguense Hannah Ramos y Elizabeth 'Elysan' Mogollan. El combate pondrá frente a frente a dos peleadoras que llegan desde realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar una victoria que las impulse dentro del panorama nacional de las artes marciales mixtas.

Nuevos horizontes

Para Ramos, el compromiso marcará su debut dentro de la joven promoción de MMA. La representante de Inv1ktus Durango cuenta con récord profesional de 8 triunfos y 4 derrotas, respaldado por dos victorias por nocaut, tres por sumisión y tres por decisión. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en LUX Fight League, donde logró consolidarse como una contendiente de relevancia en las 115 libras.

La última aparición de la duranguense se produjo el 29 de mayo de 2026 en LUX 61, cuando disputó el campeonato vacante de peso paja ante Melany Gómez. Aunque cayó por nocaut técnico en el primer asalto, esa oportunidad llegó después de una racha de cinco victorias consecutivas, construida con triunfos sobre Sofía Landi, Karen Martínez, Sara Cova, Solangel Vera y Mon Batiz.

¿Quién es la rival de la duranguense?

En la esquina opuesta estará Mogollan, integrante de Bonebreakers MMA y propietaria de una marca profesional de 2 victorias y 5 derrotas. Pese a ese balance, la capitalina posee experiencia en escenarios de alcance internacional gracias a sus participaciones en Combate Global, además de contar con recorrido dentro de la propia organización que albergará este combate.

La peleadora mexicana llegará motivada tras su presentación más reciente, celebrada el 3 de julio de 2026 en Budo Sento Championship 35. Aquella noche superó por decisión unánime a Hanami Akita, resultado que representó su primer triunfo dentro de la empresa y le permitió reencontrarse con la victoria después de varios años sin actividad profesional.

Un nuevo reto por delante

Sobre el papel, la duranguense afronta la cita con un historial más sólido, mayor volumen competitivo reciente y antecedentes en contiendas de alto perfil. Mogollan, por su parte, intentará capitalizar la experiencia adquirida en Budo Sento y el impulso generado por su más reciente actuación. El choque ofrecerá una referencia importante para conocer el impacto inmediato de Ramos en una nueva promoción y el momento competitivo de ambas dentro de la división femenil.