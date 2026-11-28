El boxeador duranguense Hugo Yahir Barrón Leal debutó con victoria en la Copa Presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), certamen que se celebra en Estambul, Turquía, y que marca el nacimiento de la plataforma IBA Elite, diseñada para reunir a púgiles amateurs y profesionales de alto nivel en una misma competencia. El mexicano avanzó en la división de 65 kilogramos tras imponerse por walk over.

Barrón, reciente ganador del Premio Estatal del Deporte 2026, tenía programado enfrentar al ghanés Joseph Commey, medallista de plata en los Juegos de la Commonwealth de 2022. Sin embargo, el combate no pudo realizarse debido a que el africano no superó el pesaje oficial, lo que otorgó automáticamente el triunfo al representante nacional.

Un escenario de talla internacional

La competencia reúne a 340 boxeadores provenientes de 87 países y representa uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la IBA en los últimos años. Además del prestigio deportivo, los participantes compiten por una bolsa global de tres millones de dólares y puntos para el ranking internacional del organismo.

Las rondas preliminares se disputan en el Complejo Deportivo Bağcılar Göztepe, recinto que alberga la primera fase del torneo, mientras que las finales están programadas para el 4 de diciembre en el Sinan Erdem Dome, una de las arenas cubiertas más importantes de Turquía.

Una prueba mayor en el horizonte

El avance de Barrón cobra relevancia por el nivel del certamen, que cuenta con la presencia de campeones mundiales, medallistas olímpicos y figuras consolidadas del boxeo internacional. La Copa Presidente fue concebida como la puerta de entrada a una nueva estructura competitiva que busca elevar la actividad y proyección de los mejores exponentes del pugilismo.

El siguiente compromiso del mexicano está previsto para el 29 de noviembre, cuando enfrente al botsuano Odean Lessau en busca de avanzar dentro de la división de 65 kilogramos y mantener su paso en la Copa Presidente de la IBA. Con el primer obstáculo superado, aunque sin intercambiar golpes, Barrón ya figura entre los pugilistas que continúan en la pelea por convertirse en uno de los primeros campeones de la era IBA Elite.