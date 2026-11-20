Miguel Ángel 'Piolín' Martínez afrontará mañana sábado 21 de noviembre el compromiso más importante de su joven carrera profesional cuando enfrente al argentino Alan Nahuel Boncompagni en el Palenque de la Feria Nacional de Durango. El combate encabezará la función denominada La Búsqueda Continúa y tendrá en juego el campeonato internacional US-WBC de peso welter, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo.

El duranguense llegará a la contienda con marca invicta de cuatro victorias, tres de ellas por nocaut, consolidándose como una de las principales promesas del boxeo mexicano tras su paso por los Juegos Olímpicos de París 2024. Su presentación más reciente se produjo el pasado 21 de mayo en la Arena Ciudad de México, donde superó por nocaut técnico en tres episodios al argentino Nicolás Ariel Blanco para mantener intacto su récord profesional.

Joya del pugilismo nacional

Aunque su trayectoria en el profesionalismo apenas comienza, Martínez ha construido un ascenso notable desde su debut. El 24 de abril de 2025 inició su recorrido precisamente en el Palenque de la Feria, donde noqueó al colombiano Duván 'La Máquina' López en el tercer asalto ante más de siete mil aficionados. Posteriormente se presentó en escenarios de relevancia nacional como el Auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana.

La pelea también representa un regreso a sus raíces. El púgil duranguense se convirtió en el primer representante del estado en unos Juegos Olímpicos después de más de cinco décadas, logro que elevó sus expectativas deportivas y fortaleció su perfil dentro del boxeo nacional. Ahora buscará trasladar ese éxito amateur al terreno de los campeonatos profesionales.

Un rival que no será reto fácil

Del otro lado del cuadrilátero estará Boncompagni, originario de Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires. El argentino presenta un récord de 10 triunfos y seis derrotas, con tres victorias por la vía rápida. Además de su mayor recorrido en el profesionalismo, cuenta con experiencia internacional tras combatir en países como Chile, Francia e Inglaterra y disputar anteriormente un título WBC FECONSUR.

La diferencia de experiencia convierte el duelo en una prueba de alto calibre para Martínez, quien apenas disputará su quinta pelea de paga. Sin embargo, una victoria ante Boncompagni le permitiría conquistar su primer cinturón internacional y colocarse más cerca de las clasificaciones mundiales del Consejo Mundial de Boxeo, objetivo que marcaría un paso decisivo en la carrera del boxeador duranguense.