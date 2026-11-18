Miguel Ángel 'Piolín' Martínez está ante la oportunidad más importante de su naciente carrera profesional. El próximo sábado 21 de noviembre, el boxeador duranguense encabezará una función en el Palenque de la Feria Nacional de Durango, donde disputará el campeonato internacional US-WBC de peso welter frente al argentino Alan Nahuel 'El Maldito' Boncompagni.

Llega en el mejor momento

El invicto púgil coterráneo llegará a la cita con marca de 4-0 y tres triunfos por la vía rápida, consolidándose como una de las apuestas más interesantes del boxeo nacional tras su paso por los Juegos Olímpicos de París 2024. Martínez consiguió su clasificación olímpica después de conquistar la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, además de representar el regreso de Durango al boxeo olímpico después de 52 años.

Su más reciente presentación se produjo el 21 de mayo pasado en la Arena Ciudad de México, donde derrotó por nocaut técnico en tres asaltos al argentino Nicolás Ariel Blanco, resultado con el que mantuvo intacto su récord y confirmó su adaptación al profesionalismo.

De regreso a sus raíces

Del otro lado estará Boncompagni, peleador originario de la provincia de Buenos Aires que cuenta con mayor recorrido en el terreno de paga, acumulando 16 combates profesionales. Esa experiencia representará una prueba exigente para el duranguense, que apenas transita sus primeros pasos fuera del boxeo amateur.

La contienda también marcará el regreso de 'Piolín' al escenario donde debutó como profesional ante miles de aficionados, en una plaza que se ha convertido en un punto clave dentro de su desarrollo deportivo y donde buscará conquistar su primer cinturón internacional.

La cartelera organizada incluirá además el choque entre José Israel 'Azulito' Ramírez y el filipino Alfred Sarón en peso pluma, además del duelo de invictos entre Fernando Quiñones y Josué Meza. La función será transmitida por TV Azteca y podría representar el impulso definitivo para que Martínez comience a abrirse espacio en las clasificaciones internacionales del Consejo Mundial de Boxeo.