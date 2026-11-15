Duranguense Valeria Amparán derrota a la española Laura Fuertes en la Copa Papp de Budapest

La duranguense Valeria Amparán volvió a responder en un escenario internacional al derrotar a la española Laura Fuertes Fernández en la división de los 51 kilogramos durante la Copa Papp, celebrada en Budapest, Hungría. La campeona continental panamericana representó al equipo de América en el duelo ante Europa y sumó una de las victorias más relevantes de la velada frente a una rival olímpica y considerada entre las principales exponentes de su categoría.

Desde el inicio del combate, Amparán marcó la pauta. La mexicana utilizó su alcance, administró la distancia y conectó los golpes más claros del primer asalto, lo que le permitió quedarse con la preferencia de los cinco jueces en ese episodio. Bajo la dirección de su entrenador, Jesús Eduardo Bueno, la duranguense mostró seguridad y precisión para imponer condiciones sobre el cuadrilátero.

Despliegue de talento

La respuesta de Fuertes llegó en el segundo round, cuando buscó ensuciar el combate mediante continuos amarres para limitar los desplazamientos de la mexicana. Amparán ajustó rápidamente y respondió con combinaciones a distancia, evitando los intercambios en corto y manteniendo el control de las acciones mientras seguía acumulando puntos en las tarjetas.

El tercer asalto presentó a ambas boxeadoras lanzadas al frente en busca de cerrar con fuerza el compromiso. La española intentó asumir la iniciativa y aumentar la presión, pero la duranguense conservó la efectividad que había mostrado durante toda la pelea. Sus golpes continuaron siendo los más precisos y suficientes para neutralizar cualquier intento de remontada de la representante europea.

No dejo espacio para dudas

El dominio de Amparán también quedó reflejado en la puntuación final. La mexicana se impuso por decisión de 4-1 después de convencer a cuatro de los cinco jueces, resultado que confirmó la superioridad mostrada durante los tres asaltos ante una rival que llegaba respaldada por experiencia olímpica y recientes éxitos internacionales.

Aunque el equipo europeo terminó imponiéndose en la clasificación general de la Copa Papp, Amparán fue una de las boxeadoras que dio la cara por el conjunto panamericano junto con la venezolana Diana Maestre, el cubano Saidel Horta y el estadounidense Gilbert Kabamba, todos ganadores en sus respectivas divisiones. Para la pugilista duranguense, el triunfo representa otro paso firme en una temporada sobresaliente que la mantiene como una de las figuras emergentes del boxeo internacional rumbo a los próximos compromisos del ciclo olímpico.