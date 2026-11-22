Miguel Ángel 'Piolín' Martínez confirmó que su ascenso en el boxeo profesional va en serio. El duranguense derrotó por nocaut técnico al argentino Alan Nahuel 'El Maldito' Boncompagni en el octavo asalto para conquistar el campeonato internacional US-WBC y extender su récord perfecto a cinco victorias, resultado que desató la celebración en el Palenque de la Feria Nacional de Durango ante miles de aficionados.

La pelea representó la prueba más exigente en la joven carrera del exolímpico de París 2024. Del otro lado estaba Boncompagni, un peleador con recorrido internacional y mayor experiencia profesional. Durante los primeros episodios, el argentino apostó por una guardia cerrada, movimientos defensivos y constantes provocaciones que complicaron el trabajo del local, quien necesitó varios rounds para encontrar los espacios adecuados.

Tomó la batuta del encuentro

A partir del tercer capítulo, Martínez comenzó a inclinar la balanza. Su velocidad y precisión aparecieron con mayor frecuencia, conectando combinaciones al rostro que frenaron el empuje del sudamericano. El momento que cambió definitivamente el combate llegó en el cuarto asalto, cuando un potente golpe al cuerpo mandó a Boncompagni a la lona y dejó claro que el boxeador duranguense había encontrado el camino hacia la victoria.

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El desgaste fue aumentando conforme avanzó la contienda. En el séptimo round, Piolín volvió a poner en aprietos al argentino y consiguió otra caída tras una contundente izquierda. Aunque Boncompagni resistió, el castigo acumulado comenzó a reflejarse de manera evidente.

El nocaut que finalizó la acción

La definición llegó en el octavo episodio. Martínez salió decidido a cerrar la obra y llevó a su rival contra las cuerdas, donde enlazó una serie de golpes que obligaron al réferi a detener el combate. El nocaut técnico se produjo cuando restaban pocos segundos para completarse la distancia pactada, consumando así la conquista del primer cinturón internacional de su carrera.

La velada terminó con una imagen que meses atrás parecía lejana. En el mismo Palenque de Durango donde debutó como profesional, Martínez levantó su primer cinturón internacional después de superar la primera pelea de ocho asaltos de su carrera. El púgil coterráneo respondió a la mayor exigencia que había encontrado en el boxeo de paga y confirmó que su ascenso continúa tomando velocidad.