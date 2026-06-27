Duranguense Joselin Hernández dirigirá al Sector Amateur Sub‑14 en la próxima Supercopa FMF

Joselin Hernández, exjugadora y actual integrante del cuerpo técnico de la Selección Durango Femenil, fue convocada por la Federación Mexicana de Futbol para dirigir al representativo Sub‑14 del Sector Amateur en la Supercopa FMF. La designación la coloca al frente de un grupo nacional en etapa formativa y confirma su avance dentro del circuito técnico del futbol femenil.

Hernández trabaja como auxiliar en el equipo duranguense, donde participa en la planeación y ejecución de los entrenamientos. Su llegada al cuerpo técnico ocurrió tras concluir su etapa como futbolista profesional y forma parte del relevo generacional que ha ido tomando espacio en los banquillos locales.

De las canchas a los banquillos

Antes de dedicarse a la dirección técnica, 'La Gemela' dejó una huella en la historia reciente del futbol duranguense. En 2019 marcó el gol con el que Durango obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Nacional celebrada en Quintana Roo, una final que definió a aquella generación y que la consolidó como una de las jugadoras más determinantes del estado.

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Su carrera profesional incluyó etapas con Necaxa, Santos Laguna y Toluca en la Liga MX Femenil, experiencia que le permitió competir en el máximo nivel del país. Ese recorrido es hoy parte de su trabajo formativo, especialmente en procesos juveniles y en la transición de jugadoras hacia categorías competitivas.

Una nueva experiencia

La convocatoria de la FMF llega en un momento en el que Hernández ha fortalecido su perfil como entrenadora en desarrollo. Su participación en la Supercopa FMF implicará dirigir a un grupo Sub‑14 integrado por futbolistas de distintos estados, con la responsabilidad de ajustar metodologías y enfrentar un torneo que funciona como plataforma de detección.

Hernández se incorporará en los próximos días a los trabajos del Sector Amateur Sub‑14, donde asumirá la conducción del equipo durante la competencia. Su presencia en el cuerpo técnico nacional representa un nuevo paso en su transición de la cancha al banquillo.

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