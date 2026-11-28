La duranguense Karla Asereth Marín Silva se colocó entre las mejores exponentes juveniles del fisicoculturismo internacional al conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de la IFBB celebrado en Santa Susanna, Barcelona, una de las sedes más emblemáticas del fitness competitivo a nivel global. La mexicana finalizó tercera en la categoría Bikini Fitness Juvenil de hasta 1.60 metros.

Con apenas 16 años, Marín Silva representó a México en una división reservada para atletas de entre 15 y 23 años, donde enfrentó a competidoras de distintos países. El podio quedó encabezado por República Checa, seguida de Bulgaria, mientras la mexicana aseguró el tercer puesto para completar la terna de honor.

Entre la élite internacional

El certamen mundialista reunió en la localidad catalana a cientos de participantes y más de un centenar de categorías dentro de los campeonatos amateur, semi profesional y profesional organizados por la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB).

Foto: Cortesía

Antes de viajar a Europa, la deportista duranguense había sido anunciada como integrante de la selección mexicana para competir en las modalidades Junior Women’s Bikini y Artistic Fitness, consolidando una trayectoria que la colocó entre las principales figuras juveniles de la disciplina en el país.

Resultado de peso para México

La presea obtenida en Santa Susanna representa uno de los resultados más relevantes para el fisicoculturismo juvenil mexicano en este ciclo internacional, al tratarse de una competencia que reúne a la élite mundial de la especialidad y que sirve como referencia del nivel competitivo de cada nación.

El bronce mundial confirma la proyección deportiva de Marín Silva, quien logró abrirse paso en un escenario de máxima exigencia y regresar de España con un lugar en el podio, un resultado que la ubica entre las jóvenes promesas mexicanas del Bikini Fitness a nivel internacional.