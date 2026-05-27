Duranguense Nicolás Herrera Bretado logra bronce en grecorromano de la Olimpiada Nacional

Nicolás Herrera Bretado cerró su participación en la categoría Sub‑15 de los 41 kilos con una medalla de bronce en la Olimpiada Nacional 2026, después de una jornada breve pero exigente en el estilo grecorromano. El duranguense enfrentó dos combates en Puebla y, aunque no logró avanzar a la final, su desempeño le permitió instalarse en el podio.

Su primer duelo fue ante Felipe de Jesús Arangure, representante de Jalisco, quien resolvió el combate por toque y avanzó directamente al duelo por el oro. Para Herrera Bretado, el revés significó la obligación de sostenerse competitivo en su siguiente salida para no quedar fuera de la clasificación.

Un logro más para la delegación

En su segundo enfrentamiento, Nicolás se midió con Jesús Valdez, de Nuevo León. El combate se mantuvo cerrado durante la mayor parte del tiempo, con ambos luchadores evitando errores y buscando puntos en acciones cortas. Valdez consiguió la ventaja en los instantes finales y aseguró su pase a la final, pero la actuación del duranguense fue suficiente para adjudicarse el tercer lugar nacional.

También te puede interesar: Duranguense Emiliano Herrera suma bronce en Luchas Asociadas dentro de la Olimpiada Nacional

La división terminó con Arangure como campeón y Valdez con la plata, mientras que Herrera Bretado ocupó el último sitio del podio tras una jornada en la que mostró solidez defensiva y capacidad para mantenerse en competencia pese a un arranque adverso.

Dos duranguenses, en lo alto del podio

Un día antes, su hermano mayor, Emiliano Herrera Bretado, también había conseguido el bronce en la categoría Sub‑15 de los 44 kilos. Aunque su combate se celebró el día previo, la ceremonia de premiación se realizó hasta la jornada siguiente, cuando finalmente recibió la medalla.

Con los resultados de ambos hermanos, Durango cerró dos días consecutivos con presencia en el podio dentro de las Luchas Asociadas, en un inicio de competencia que dejó actuaciones destacadas en las divisiones menores.

También te puede interesar: Durango cierra su actuación en atletismo de Olimpiada Nacional con bronce de Gerardo Serrano