El ascenso de Omar Fuentes Hernández dentro de los Diablos Rojos del México sumó un nuevo capítulo en el Rising Stars 2026. El lanzador duranguense se apuntó la victoria luego de trabajar dos entradas en blanco en el triunfo escarlata por 3-1 sobre el combinado LMB Verde en el estadio Kukulcán de Mérida, un escenario que reúne a varios de los prospectos más destacados del beisbol nacional.

La actuación adquiere mayor relevancia al considerar la velocidad con la que ha evolucionado su carrera. Apenas en marzo de 2025, cuando tenía 15 años, Fuentes Hernández firmó con la organización capitalina para integrarse a la Academia Alfredo Harp Helú, después de llamar la atención de visores gracias a sus condiciones físicas y a una recta que rondaba las 81 y 82 millas por hora.

Su talento se hizo presente

En Mérida volvió a demostrar por qué los Diablos apostaron por su desarrollo. El derecho tomó la pelota en la parte intermedia del encuentro y silenció a la ofensiva rival durante dos episodios. Su labor formó parte de un trabajo colectivo que limitó a LMB Verde a únicamente tres imparables, manteniendo bajo control un duelo cerrado que se definió por detalles.

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Mientras el relevo cumplía sobre la loma, la ofensiva escarlata aprovechó el quinto episodio para inclinar la balanza. Un squeeze play de Joel Ibarra permitió la anotación de Yunel Yescas y posteriormente Jesús Villalobos produjo otra carrera con sencillo al jardín derecho. Esa ventaja resultó suficiente para que el bullpen completara la tarea y asegurara el triunfo.

Joven joya del béisbol mexicano

Lo ocurrido en el Kukulcán también confirma el avance de un pelotero que hace poco más de un año era presentado como una de las principales promesas del beisbol duranguense. Con una estatura cercana a 1.89 metros y formado bajo el programa de desarrollo de los Diablos, Fuentes ha ido ganando experiencia en los espacios destinados a la formación de talento rumbo al profesionalismo.

Con marca de 5-2, los Diablos continúan en la pelea por los primeros puestos del Rising Stars, pero para Durango la noticia va más allá del resultado. Cada salida de Omar Fuentes Hernández representa un nuevo paso en la consolidación de un proyecto que comenzó en las visorías, pasó por la academia escarlata y hoy empieza a rendir frutos en uno de los escaparates juveniles más importantes de la Liga Mexicana de Beisbol.