Con una actuación que confirmó su lugar entre las mejores promesas del taekwondo nacional, Ruth Ivanna Castro Pérez conquistó la medalla de oro en el Grand Slam 2026 de la Federación Mexicana de Taekwondo, al coronarse campeona en la categoría Infantil -36 kilogramos tras superar una exigente ruta de tres combates.

La duranguense inició su camino al título con una victoria por 2-0 sobre la representante de Coahuila y posteriormente repitió el marcador en semifinales frente a su rival de Chihuahua, asegurando así su presencia en la disputa por el campeonato.

Se antepuso al resultado

La final presentó el reto más complicado. Enfrente estuvo la representante de Tamaulipas, seleccionada nacional e invicta durante el último año. Tras caer 7-3 en el primer round, Castro Pérez reaccionó para ganar el segundo episodio por 5-4 y obligar a un tercer asalto decisivo.

Ya en el cierre del combate, la taekwondoína duranguense tomó la iniciativa y administró la ventaja hasta imponerse por 4-2, resultado con el que selló el campeonato nacional de su categoría.

Otras contiendas destacadas

La cosecha para Durango también incluyó una medalla de bronce gracias a Anuar Gerardo Frayre Reyes, quien subió al podio en la división Juvenil -59 kilogramos. Como tercer lugar del ranking nacional, avanzó una ronda por bye y después derrotó al representante de Michoacán para asegurar una presea.

En semifinales cayó por dos rounds a uno frente al competidor de la Ciudad de México, quien un día antes había obtenido su clasificación al proceso rumbo a los Juegos Panamericanos. Además, Gabriel Casas Bermúdez rozó la zona de medallas en Juvenil -55 kilogramos, mientras que Isabella Ramírez Frayre y Lía Sarahí García Maturino también tomaron parte en el certamen, considerado uno de los más importantes del país al reunir a los 15 mejores atletas del ranking nacional.