Duranguense Yenifer Rodríguez logra bronce en Luchas Asociadas durante la Olimpiada Nacional

Durango abrió la rama femenil de las Luchas Asociadas en la Olimpiada Nacional 2026 con el bronce de Yenifer Rodríguez Gallegos, quien se instaló en el podio de la categoría Sub-13 infantil de los 54 kilogramos tras una jornada de cinco combates en Puebla. La duranguense sostuvo un recorrido irregular en resultados, pero consistente en competitividad, suficiente para mantenerse entre las mejores de su división.

Rodríguez inició con una victoria ante Lía Fernanda García, de Oaxaca, en un duelo que le permitió asentarse en el torneo. Después cayó frente a Circe Bonilla, de Puebla, pero recuperó terreno al superar a Ana Velázquez, de Quintana Roo, en un combate que la mantuvo con posibilidades de avanzar.

Se queda con el podio

Su cuarto enfrentamiento fue ante Brittany García, de Tabasco, una rival que impuso ritmo y potencia y que más tarde se quedaría con el oro. Ese revés obligó a Yenifer a buscar su clasificación desde la ronda semifinal, donde se encontró con Hana Macías, de Jalisco. La jalisciense controló los momentos clave y avanzó a la final, dejando a la duranguense con el bronce asegurado junto a Daniela Pérez, de Ciudad de México.

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El podio quedó conformado por Brittany García como campeona, Hana Macías con la plata y las preseas de bronce para Pérez y Rodríguez, quien cerró su participación con tres victorias y dos derrotas en un sector particularmente exigente para la categoría infantil.

Presencia duranguense en la justa

Además de Yenifer, Durango tuvo presencia con otras dos competidoras. Karla Verónica Corona Ríos, en la Sub-20 de 55 kilogramos, enfrentó una ronda de grupos con rivales de Coahuila, Estado de México, Jalisco y Puebla, sin lograr avanzar. En la Sub-13 de 33 kilos, Kisha Denisse Grijalva sostuvo combates ante Quintana Roo y Puebla, acumulando experiencia en su primera aparición nacional.

La delegación femenil cerró así su primera jornada con un podio y con actividad pendiente en otras divisiones, donde buscarán sostener la presencia competitiva mostrada en el arranque.

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