Los atletas del Instituto del Deporte de los Trabajadores de Durango firmaron una destacada actuación en los 54 Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores, celebrados del 15 al 19 de noviembre en Oaxtepec, Morelos, donde conquistaron medallas en voleibol y natación, además de asegurar su presencia en los Juegos Mundiales de Aalborg, Dinamarca 2027.

La primera gran alegría llegó en el voleibol Máster Femenil. El conjunto duranguense avanzó hasta la final tras superar sin ceder un solo set a las representaciones de Coahuila, Veracruz, Colima y Michoacán, resultados que lo colocaron en la disputa por el título nacional.

Jornada redonda

Ya en el encuentro decisivo, las duranguenses cayeron en tres parciales frente a Guanajuato para quedarse con la medalla de plata, resultado que coronó una sobresaliente semana de competencia ante algunas de las potencias de la disciplina.

La natación también entregó una cosecha de alto nivel. Claudia Galindo encabezó la delegación con seis medallas de oro en pecho, mariposa y combinado individual, además de dos preseas de plata en dorso. Astrid Mojica aportó cinco oros y tres platas, mientras que Mauricio Guerra sumó cinco títulos nacionales y tres segundos lugares.

Dominio en la alberca

La cuenta aumentó gracias a Cony Morales, quien obtuvo una medalla de oro en los 50 metros mariposa, dos platas en pruebas de estilo libre y dos bronces más para completar una destacada participación individual en el certamen nacional.

Los resultados obtenidos en Oaxtepec otorgaron a los deportistas duranguenses el boleto a los Juegos Mundiales de Aalborg 2027, cita en la que representarán a México con el objetivo de trasladar al escenario internacional el éxito alcanzado durante la justa nacional de trabajadores.