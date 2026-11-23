Francisco Javier González anunció este lunes su salida de W Radio, emisora en la que colaboró durante 22 años y donde participó en espacios informativos y deportivos que marcaron buena parte de su trayectoria profesional.

“Ha llegado la hora de decir adiós”, escribió el periodista, antes de compartir un video en el que recordó distintas etapas de su paso por la estación.

Cierra una etapa

En su despedida, González afirmó: “Hoy me estoy despidiendo de Así las Cosas, me estoy despidiendo de W Radio, mi casa durante 22 años”, al hacer un recuento de colegas y proyectos que marcaron su estancia.

El comunicador evocó colaboraciones con Carmen Aristegui, Javier Solórzano, Carlos Puig y Gabriela Warkentin, además de recordar programas emblemáticos como Estadio W y Súper Estadio.

¿Se retira González de los medios?

Considerado una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo mexicano, Francisco Javier González construyó una carrera de más de tres décadas entre televisión, radio y análisis editorial.

La salida, no obstante, no implica un retiro de los medios. Francisco Javier González continúa vinculado a TUDN, donde se desempeña como director del Consejo Editorial de la empresa.