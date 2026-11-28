Este sábado una juez federal decidirá si vincula o no a proceso a Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave y heredero de "Los Beltrán Leyva", por delitos contra la salud y de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso de exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Alejandra Ramírez de la Vega, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, reanudó esta mañana la audiencia inicial que se realiza de manera privada y en la que se definirá el futuro procesal de "El Chapo Isidro", de acuerdo con fuentes federales.

El capo fue detenido hace una semana en la cabecera municipal de Guasave, Sinaloa, en un operativo por tierra y aire del Ejército y de la Guardia Nacional, con apoyo de las áreas de inteligencia de los Estados Unidos.

Durante la diligencia, se espera que la defensa de Meza Flores presente datos de prueba para desvirtuar las acusaciones que el Ministerio Público Federal realizó el lunes pasado contra el jefe del Cártel de Guasave, quien cuenta con una solicitud de extradición del gobierno de EU.

El lunes pasado, la juez Alejandra Ramírez de la Vega dictó prisión preventiva oficiosa a "El Chapo Isidro", luego de que su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su situación jurídica.

Por lo que, elementos del Ejército y de la Fiscalía General de la República (FGR) lo trasladaron de la sede la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde actualmente se encuentra.

¿De qué acusan a "El Chapo Isidro"?

En audiencia por videoconferencia realizada el pasado lunes, el Ministerio Público Federal acusó a Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

"El Chapo Isidro", contaba con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y el gobierno de los Estados Unidos lo requiere por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encontraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

unto con "El Chapo Isidro", identificado como jefe del Cártel de Guasave y aliado de la facción de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos Germán "N", "Serafín", segundo al mando de ese grupo delictivo y José "N", operador financiero de la organización criminal.