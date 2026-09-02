'El Güino' queda libre: empresario detenido seguirá proceso desde casa con brazalete electrónico

El empresario lagunero Ernesto “N”, conocido como “El Güino”, dejó el Centro Penitenciario Varonil de Torreón para continuar su proceso judicial desde su domicilio, luego de que un Juez de Control autorizara un cambio en la medida cautelar que se le había impuesto tras su detención el pasado viernes 7 de agosto.

Esta modificación habría sido concedida durante una audiencia solicitada por la defensa de “El Güino”, en la que se buscaba revisar las condiciones bajo las que enfrentaría el procedimiento en su contra.

Tras analizar la petición y los argumentos expuestos por su defensa, el juez determinó cambiar la prisión preventiva justificada por el resguardo domiciliario.

Con esta resolución, Ernesto “N” ya no permanecerá recluido en el penal de Torreón, aunque deberá cumplir con las condiciones establecidas por la autoridad judicial mientras avanza el proceso.

Como parte de las medidas de vigilancia, “El Güino” deberá utilizar un brazalete electrónico, mediante el que se dará seguimiento a su permanencia en el domicilio señalado ante el juzgado.

Detención tras operativo en Torreón

Fue el pasado viernes 7 de agosto cuando Ernesto “N” fue detenido, luego de que autoridades recibieran un reporte sobre la supuesta presencia de personas armadas en el estacionamiento de Costco Torreón.

Tras el aviso, comenzó una movilización de distintas corporaciones de seguridad, entre ellas agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Policía Estatal y Policía Municipal, además de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Al llegar al lugar, las autoridades realizaron un operativo en el que fueron detenidas 18 personas, entre ellas el empresario lagunero.

Durante la intervención también se reportó el aseguramiento de vehículos y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Posteriormente, los detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario Varonil de Torreón, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento legal.

‘El Güino’ estaba en prisión preventiva

Durante la audiencia inicial de Ernesto “N”, un juez de Control calificó como legal la detención y determinó que permaneciera bajo prisión preventiva justificada, estableciendo un periodo de cuatro meses para que la autoridad realizara la investigación complementaria.

A los otros 17 detenidos también se les impuso prisión preventiva justificada, aunque para ellos se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Los detenidos fueron señalados por su probable participación en delitos como violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.

Con el paso de las semanas, algunos de los detenidos también solicitaron revisiones de sus medidas cautelares, y al menos dos de ellos, uno de ellos “El Güino”, consiguieron que fueran modificadas y pudieron continuar sus respectivos procesos en libertad.