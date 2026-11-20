El mexicano Bernardo Cueva continuará su carrera en la Premier League tras incorporarse al Crystal Palace como entrenador del primer equipo, integrándose al cuerpo técnico encabezado por Thomas Frank. La llegada del tapatío fue oficializada por el club londinense, que reforzó su estructura de trabajo con uno de los especialistas más valorados del futbol inglés.

A sus 39 años, Cueva se ha consolidado como una de las figuras mexicanas de mayor crecimiento fuera de la cancha. Nacido en Guadalajara, comenzó su trayectoria profesional en Chivas, donde encabezó labores de inteligencia deportiva, análisis de rivales y apoyo estratégico para la toma de decisiones deportivas.

No es su primera vez en la liga inglesa

Su salto a Europa llegó en 2020, cuando Brentford lo incorporó a su cuerpo técnico. Trabajó de la mano de Thomas Frank en el desarrollo de planes de juego y estrategias a balón parado, formando parte del equipo que consiguió el ascenso del club a la Premier League.

El prestigio de Cueva siguió creciendo hasta llamar la atención del Chelsea, que lo incorporó para la temporada 2024/25 como entrenador especializado en jugadas de estrategia. Durante su etapa con los Blues participó en la conquista de la Conference League y el Mundial de Clubes.

Una nueva oportunidad

Ahora, el mexicano asume un reto distinto. Crystal Palace confirmó que ocupará el cargo de entrenador del primer equipo, una responsabilidad más amplia que el trabajo específico en acciones de táctica fija que desarrollaba anteriormente.

El movimiento representa un nuevo paso en la ascendente carrera de Cueva, un técnico con Licencia UEFA Pro cuya capacidad para combinar análisis de datos, innovación táctica y preparación estratégica lo ha convertido en una referencia mexicana dentro de la élite del futbol europeo.