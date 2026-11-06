¿El SAT se quedará con parte de tu aguinaldo? Descubre si tu pago de 2026 tendrá descuentos

Se acercan las fiestas decembrinas y sin duda uno de los temas que se vuelven relevantes en esta parte del año, es sin duda el aguinaldo. Existen ciertas restricciones y ajustes que para este 2026 podrías considerar sobre temas que tiene que ver con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Antes que nada el Impuesto Sobre Renta (ISR), es un impuesto que se aplica a los ingresos o ganancias que aumentan el patrimonio de las personas físicas (individuos) o de las personas morales (empresas) en México.

¿Si recibo aguinaldo tengo que pagar ISR?

Actualmente en México, si recibes un aguinaldo de hasta 3 mil 519.30 pesos, no tendrás que pagar ISR por esta prestación. No obstante, quienes superen esa cantidad podrían recibir un descuento en su nómina, esto en consecuencia por lo establecido por el SAT, el cual estableció un límite de dinero libre de impuestos.

Es importante señalar que esta retención no se aplica sobre todo el aguinaldo, sino sobre la parte que rebasa el monto exento, conforme al cálculo fiscal correspondiente.

Es aquí donde conocer cuanto te podrían descontar de ISR antes de comprometer esta bonificación anual en futuras compras navideñas.Pero una buena noticia es que el SAT pudiera hacer un descuento en caso de contar con ciertas características.

¿Cómo se calcula el monto que te pudiera descontar el SAT?

Primerante debes saber, que el monto que finalmente recibe cada trabajador depende específicamente de cuánto gana y de las prestaciones establecidas en su contrato. A continuación te presentamos un ejemplo:

Una persona con un sueldo diario de 400 pesos y derecho a 15 días de aguinaldo recibirá 6 mil pesos antes de impuestos, esto en caso de haber laborado durante todo el año.

Pero esto no significa que necesariamente se le depositará esta cantidad completa directo a su cuenta. Sino que de ese monto 3 mil 519.30 estarán libres de ISR mientras que el resto que serían esn este caso 2 mil 480.70 se consideran ingresos gravados.

¿En qué se basa el SAT para calcular este impuesto y qué tiene que ver el INEGI?

Pero es importar aclarar que esa cifra restante no representa el descuento que realizará el SAT sino la cantidad que deberá tomarse en cuenta para calcular el impuesto correspondiente sino que para determinar el límite libre se utiliza la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor fijado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es de 117.31 pesos.

La legislación fiscal contempla una exención equivalente a 30 UMA para las gratificaciones anuales, como en este caso el aguinaldo, y para este año el monto protegido es de 3 mil 519.30.

En el caso de que se trabaje para dos empresa no significa que tengas derecho a duplicar la cantidad de impuesto, sino que se considera sobre el total de esta prestación recibida durante todo el año. Por eso se recomienda revisar el recibo de nómina para aclaraciones.