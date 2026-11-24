Llega la quincena y, antes de pagar los pendientes, apartas una parte para ahorrar. Abres la aplicación del banco, haces una transferencia y el dinero aparece en la cuenta que tienes en otra institución. Al final del mes, el movimiento queda registrado como un retiro en una cuenta y como un depósito en la otra.

Ese segundo registro puede generar una duda: aunque las dos cuentas estén a tu nombre, ¿el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede contar el depósito como si hubieras recibido otro ingreso?

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¿Qué pasa cuando ambas cuentas están a tu nombre?

Transferir dinero entre tus propias cuentas no genera por sí solo un nuevo ingreso ni un cobro adicional de Impuesto sobre la Renta (ISR). Si recibes tu sueldo en un banco y mandas 3 mil pesos a una cuenta de ahorros que también está a tu nombre, el origen de esos 3 mil pesos sigue siendo tu sueldo.

El artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los traspasos entre cuentas del mismo contribuyente se excluyen al determinar una discrepancia fiscal. Este procedimiento puede iniciarse cuando las erogaciones registradas durante el año, entre ellas ciertos depósitos bancarios, superan los ingresos que una persona declaró o debió declarar.

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En el ejemplo de la quincena, el estado de cuenta del segundo banco muestra que recibiste 3 mil pesos. El del primer banco permite ver de dónde salieron. Juntos ayudan a identificar que ambos registros corresponden a la misma operación.

¿Qué documentos sirven para aclarar una transferencia?

Conviene guardar los estados de cuenta de origen y destino. Revisa que en ambos figure tu nombre como titular y que puedas ubicar la salida y la entrada del dinero por la fecha y el importe. También puedes conservar el recibo que genera la aplicación de tu banco al terminar la operación.

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Si el movimiento se realizó por SPEI, puedes consultar el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en el portal del Banco de México. Para localizarlo, ten a la mano la fecha de la transferencia, la clave de rastreo o el número de referencia, los bancos involucrados, la cuenta receptora y el monto.

Si apartas dinero cada quincena o lo mueves a otra cuenta para cubrir tus gastos, puedes guardar los recibos junto con tus estados de cuenta del mes. Así, si después necesitas aclarar un depósito, tendrás a la mano el registro de la salida, el de la entrada y los datos que permiten vincularlos.