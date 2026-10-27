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Eligen a Blanca Cruz García como consejera presidenta provisional del INE

Blanca Cruz García se desempeñaba actualmente como consejera electoral del INE.

Foto: Redes Sociales

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REDACCIÓN WEB
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Luego de que Guadalupe Taddei presentara su renuncia el lunes 26 de octubre, Blanca Cruz García fue elegida como consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Tras poco más de dos horas de reunión, los consejeros acordaron que Blanca Cruz García será su porpuesta para sustituir a Taddei por cerca de cuatro o cinco semanas. 

La Sesión Extraordinaria del Consejo, en la que se votará la elección, está prevista para este martes 27 de octubre a las 19:00 horas.  

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¿Quién es Blanca Cruz García?


Actualmente, Blanca Cruz García se desempeñaba como consejera electoral del INE. Mientras que en el año 2022 fue designada por el Consejo General como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.


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Escrito en: INE CONSEJERA PRESIDENTA Blanca Cruz García Cruz, Blanca, consejera, Taddei

               

                
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