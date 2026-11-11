Empresas exigen experiencia y cierran oportunidades a jóvenes: ManpowerGroup

La falta de experiencia laboral se mantiene como uno de los principales obstáculos para que los jóvenes puedan incorporarse al mercado de trabajo, incluso cuando cuentan con preparación académica, certificaciones o conocimientos técnicos.

De acuerdo con la cuarta edición del estudio Talento joven y empresas 2026, elaborado por ManpowerGroup y Junior Achievement Americas, el 54.8 por ciento de los jóvenes que buscan trabajo identifica la falta de experiencia como una de las principales barreras para conseguirlo.

La problemática también es reconocida por el sector empresarial, pues el 48.7 por ciento de los empleadores participantes en el estudio reportaron dificultades similares al momento de incorporar talento joven a sus organizaciones.

El informe revela una contradicción en el mercado laboral: mientras las empresas buscan personal con conocimientos y experiencia, los jóvenes enfrentan dificultades para obtener precisamente esa primera oportunidad que les permita desarrollar una trayectoria profesional.

El 69.7 por ciento de los jóvenes encuestados se encuentra en búsqueda activa de empleo, mientras que el 84.9 por ciento de las organizaciones participantes realizó contrataciones durante el último año.

Sin embargo, la apertura para contratar personas sin experiencia disminuye conforme aumenta la edad de los candidatos.

Según los resultados, el 52.6 por ciento de las empresas está dispuesto a contratar jóvenes de entre 18 y 21 años sin experiencia previa, proporción que desciende al 37.9 por ciento para quienes tienen entre 22 y 25 años, y hasta el 23 por ciento en el grupo de 26 a 29 años.

Empresas buscan perfiles que combinen conocimientos

Mónica Flores Barragán, presidenta de ManpowerGroup LATAM, señaló que actualmente las empresas buscan perfiles que combinen conocimientos técnicos, habilidades humanas, experiencia práctica y disposición para continuar aprendiendo.

Consideró que los jóvenes tienen la oportunidad de construir perfiles más integrales, aunque reconoció que la empleabilidad requiere una mayor colaboración entre las compañías, las instituciones educativas y los propios aspirantes.

Por su parte, Noël Zemborain, presidente de Junior Achievement Americas, advirtió que la preparación académica no es suficiente si los jóvenes no encuentran espacios para poner en práctica sus conocimientos y convertirlos en experiencia laboral.

El estudio también cuestionó el alcance de las certificaciones como herramienta para mejorar las posibilidades de contratación.

Entre los jóvenes que buscan trabajo, la tasa de empleo es del 39.7 por ciento para quienes cuentan con alguna certificación o se encuentran cursándola, frente al 36.5 por ciento de quienes carecen de ella.

Sin embargo, al considerar exclusivamente a quienes ya cuentan con experiencia laboral formal, la diferencia prácticamente desaparece, con tasas de 48.1 y 48.3 por ciento, respectivamente.

Esto refleja que la experiencia previa mantiene un peso importante en las posibilidades de incorporación al mercado de trabajo.