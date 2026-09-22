En Coparmex se sienten 'estafados' por deficiente atención en el IMSS

El sector empresarial manifestó su inconformidad ante las deficiencias en la atención médica y la falta de insumos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Durango, Francisco Esparza Martell, afirmó que se sienten “estafados” al cumplir con el pago de sus cuotas patronales sin recibir un servicio acorde para sus trabajadores.

“No, el servicio no está llegando a todos; y en el sentido de la cuota que tú pagas contra el servicio que tú necesitas, bueno ahí sí definitivamente nos sentimos estafados”, indicó.

Asimismo, lamentó que se tenga que recurrir a contactos personales para que una atención médica pueda avanzar. “Si tú quieres que un trabajador tuyo o algún colaborador tuyo pueda recibir una atención un poco más rápida y eficiente, tienes que, desafortunadamente, recurrir a algunos amigos, amistades; de otra manera esto no va a avanzar de una manera rápida”, dijo.

En tal sentido, al ser cuestionado sobre si esta dinámica equivale a una irregularidad reconoció que no hacerlo implica no avanzar.

“Pues por ponerle la palabra dura sí podrías acceder a un tipo de extorsión. Si no recurres a un amigo, no vas a avanzar”, insistió.

Asimismo, lamentó que existe un contraste entre lo que declaran las autoridades y lo que se prometió, con relación al servicio que, en términos reales, reciben los trabajadores en el IMSS.

“Abismalmente. La realidad de lo que te dicen en medios, en comunicación, en boletines a la realidad que vives día a día, es muy distante. O sea, yo creo que no vivimos en el mismo planeta”.

Por lo que exigió que mejore la calidad de la atención a los derechohabientes. “Una atención rápida, inmediata y, sobre todo, la existencia de medicamentos”.

Demandan investigar muerte de bebés

Sobre la muerte de cinco bebés en el Hospital General de Zona, del IMSS Durango, demandó una investigación responsable. “Revisión, que se venga a revisar por parte de la Cofepris y de la Coprised para que entren a revisar al 100 por ciento laboratorios, el hospital en general”, exigió.