Durango

SEGURIDAD DURANGO

'En Durango, la policía está evaluada', aseguran

Señalan que se implementa un esquema de control y confianza.

'En Durango, la policía está evaluada', aseguran

'En Durango, la policía está evaluada', aseguran

CLAUDIA BARRIENTOS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Todos los elementos que laboran en corporaciones policiacas cuentan con evaluaciones y capacitaciones para brindar el servicio de seguridad a la ciudadanía, aseguró el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jesús Cabrales Silva.

“Todos los que se encuentran en capacitación y formación inicial tuvieron que haber pasado control y confianza. Entonces, ese es el primer filtro. Hemos tenido las convocatorias que se hacen año con año y nosotros vamos a seguir aplicando lo que marca el manual a nivel nacional. Y poderlo decir, en Durango toda nuestra policía se encuentra debidamente evaluada y después capacitada”, indicó.

En tal sentido, expuso que como parte de este proceso, se implementa un esquema de control y confianza que funciona como el primer filtro obligatorio para todos los aspirantes.

Posteriormente, se continúa con la capacitación bajo los lineamientos establecidos por los manuales a nivel nacional.

“Hemos estado logrando las metas para poder incrementar nuestra fuerza y que de esta manera, control y confianza, siempre tengamos a los mejores elementos”, agregó.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SEGURIDAD DURANGO POLICÍAS DURANGO control, nuestra, nivel, policía

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas