'En Durango, la policía está evaluada', aseguran

Todos los elementos que laboran en corporaciones policiacas cuentan con evaluaciones y capacitaciones para brindar el servicio de seguridad a la ciudadanía, aseguró el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jesús Cabrales Silva.

“Todos los que se encuentran en capacitación y formación inicial tuvieron que haber pasado control y confianza. Entonces, ese es el primer filtro. Hemos tenido las convocatorias que se hacen año con año y nosotros vamos a seguir aplicando lo que marca el manual a nivel nacional. Y poderlo decir, en Durango toda nuestra policía se encuentra debidamente evaluada y después capacitada”, indicó.

En tal sentido, expuso que como parte de este proceso, se implementa un esquema de control y confianza que funciona como el primer filtro obligatorio para todos los aspirantes.

Posteriormente, se continúa con la capacitación bajo los lineamientos establecidos por los manuales a nivel nacional.

“Hemos estado logrando las metas para poder incrementar nuestra fuerza y que de esta manera, control y confianza, siempre tengamos a los mejores elementos”, agregó.