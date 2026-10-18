En Durango, las casas más baratas del país, según Canadevi

Durango está entre las entidades con el costo de vivienda más accesible del país. Pese a las variaciones del mercado inmobiliario, el precio promedio de las propiedades en la entidad se ubica en 1.1 millones de pesos , una cifra significativamente menor a la media nacional, que asciende a los 1.9 millones de pesos.

Así lo informó el expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Salvador Chávez Molina, quien explicó que el valor promedio del ticket de compra registró un incremento del cuatro por ciento en comparación con el año anterior.

“En Durango seguimos siendo la casa más barata de todo el país; a nivel nacional el ticket promedio anda en 1.9 millones de pesos, aquí anda en 1.1 aproximadamente”, manifestó.

En tal sentido, detalló que la población que tiene un ingreso medio es la que encabeza las compras actualmente, en Durango.

Refirió que las compras inmobiliarias en la entidad se están dando principalmente entre compradores con ingresos mensuales que oscilan entre los 18 mil y los 35 mil pesos.

Este perfil de compradores ha permitido mantener el flujo de comercialización en el segmento de vivienda con valor de un millón 100 mil pesos, lo que consideró que representa una ventaja competitiva frente al mercado nacional ya que hay regiones en las que un inmueble supera en promedio el precio de 1.9 millones de pesos.

En contraste, en Durango los desarrollos residenciales siguen ofreciendo alternativas por debajo de ese margen, garantizando el acceso a un hogar a un costo significativamente más bajo que la media nacional.