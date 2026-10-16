Encuentran ameba 'comecerebros' en seis lagos de Yucatán y prohíben el contacto con el agua

El caso de la llamada ameba “comecerebros” en Yucatán se complica: la vigilancia sanitaria iniciada tras la muerte de un hombre derivó en restricciones en distintos lagos artificiales de Mérida.

Los Servicios de Salud de Yucatán informaron el miércoles 14 de octubre que detectaron amebas del género Naegleria en seis de los nueve cuerpos de agua analizados, por lo que suspendieron el contacto con sus aguas.

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La medida contempla barreras y señalización mientras se realizan trabajos de saneamiento. Los parques y zoológicos donde se encuentran estos lagos permanecen abiertos.

¿Cuáles son los seis lagos con restricciones?

Los sitios con resultados positivos fueron:

Lago de Plaza La Isla.

Lago oriente del complejo Cabo Norte.

Lago principal del complejo Cabo Norte.

Lago del Zoológico del Centenario.

Lago del Gran Parque La Plancha.

Lago del Parque Ecológico del Poniente.

Las labores de saneamiento cuentan con acompañamiento de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán y del Cinvestav.

Salud Yucatán

El antecedente: un fallecimiento confirmado

La revisión se amplió después de que, en septiembre, se confirmó la muerte de un hombre de 34 años por meningoencefalitis amebiana primaria, una infección causada por Naegleria fowleri.

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El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó el diagnóstico. Además, los análisis del lago donde el paciente realizó actividades detectaron el microorganismo, lo que vinculó ese lugar con la probable vía de infección.

Desde entonces, las autoridades mantuvieron suspendidas las actividades en el lago de Plaza La Isla y anunciaron una investigación sobre el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y calidad del agua.

¿Encontraron la ameba ‘comecerebros’ en todos?

Aunque distintos reportes han utilizado ese nombre para referirse al hallazgo, el comunicado reciente identifica al género Naegleria, sin especificar que en los seis lagos se haya confirmado la especie fowleri, responsable de la infección conocida como “comecerebros”.

La distinción es relevante: detectar Naegleria no significa, por sí solo, haber identificado esa especie.

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¿Cómo ocurre la infección?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Naegleria fowleri puede causar una infección cuando el agua contaminada entra por la nariz y la ameba llega al cerebro.

La enfermedad es poco frecuente, pero avanza rápidamente y puede ser mortal. No se transmite de una persona a otra ni se adquiere por beber agua contaminada.

Entre los primeros síntomas están dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. Posteriormente, pueden aparecer rigidez de cuello, confusión y pérdida del equilibrio.

Las personas que presenten estos síntomas después de una exposición al agua dulce deben buscar atención médica inmediata e informar sobre ese antecedente.