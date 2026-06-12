¿Es milagro o engaño? Exhiben a aficionado levantándose de su silla de ruedas en estadio de CDMX

El histórico Estadio Azteca volvió a rugir como la catedral del fútbol que es y ​el banderazo de salida nos regaló postales inolvidables, desde los futbolistas hasta los aficionados, quienes nos sorprendieron con milagros.

El aficionado de México se colocó en la zona para personas con discapacidad del Estadio Azteca de la Ciudad de México durante el tiempo que duró la apertura de la Copa del Mundo.

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El milagro fue captado en video

El aficionado ya tenía algo de tiempo en la zona de personas con discapacidad; todo transcurría con normalidad, pero de un momento a otro, el fanático se levantó de su silla para tomarse una selfie con otro seguidor que se encontraba a su lado y, luego de unos escasos aplausos, tomó el barandal y lo usó como apoyo para sentarse nuevamente en su silla.

Cuando uno de los aficionados vio lo que había sucedido, gritó: "¡Milagro, se levantó de la silla!", para luego agregar "despacito, despacito" en el momento que el otro aficionado de la selfie se sentó en su lugar.

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Reacciones en las redes sociales

Luego de que el video se viraliza en las redes sociales, los usuarios no pararon los comentarios ni las reacciones al respecto; a continuación te dejamos algunos de ellos: