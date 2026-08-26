EU cancela citas en embajadas en todo el mundo, ¿Qué pasará con los trámites de Visa?

Uno de los temas más relevantes para muchas personas que a lo largo del mundo buscan visitar la Unión Americana para temas laborales o turísticos es, sin duda, la solicitud para adquirir la visa; actualmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que la Administración del presidente Trump inició la suspensión de citas para tramitar este documento.

Las citas relacionadas con servicios de visados tendrán una modificación con la intención de facilitar dicha capacitación. Con el propósito de ayudar a los funcionarios a identificar solicitantes a quienes se les considere susceptibles de depender de prestaciones públicas estadounidenses y garantizar que las solicitudes de visado se evalúen "de manera exhaustiva y coherente".

¿Qué pasará con los trámites de Visa?

De acuerdo con el diario británico Financial Times, el cual ha confirmado que algunos solicitantes de visados de migración que ya tenían entrevistas programadas recibieron correos electrónicos en los que se les notificaba la reprogramación de sus citas. El comunicado describe que más adelante se les dará a conocer una nueva fecha.

Esta medida afecta a miles de personas no solo de México, sino de distintas partes del mundo, incluidas las que esperaban entrevistas para diferentes propósitos, de visita turística o laboral.

En cuanto a la campaña agresiva que el presidente Donald Trump ha impulsado en torno a las deportaciones, que incluye además revocaciones y rechazo de solicitudes por diferentes motivos, entre ellos opiniones políticas.

Medidas de Trump en cuanto a seguridad han sido anuladas en tribunales

Aunque el actual presidente de los Estados Unidos sostiene que buscan mejorar la seguridad interna, la medida ha enfrentado adversidades en los tribunales debido a exceder competencias legales del secretario de Estado, Marco Rubio.

El Departamento de Estado anunció además la revocación de visas de negocios y turismo de un gran número de extranjeros que ingresaron como visitantes de corta duración.

“Estamos colaborando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, aseguró el vocero Tommy Pigott.

La Casa Blanca recientemente anunció que debido a esta restricción "hasta 200 000 visas" podrían verse afectadas, lo que sería un dato histórico al ser la "mayor revocación masiva de visas de la historia".