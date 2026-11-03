Fallece el futbolista Jesús de Miguel tras un golpe en el juego Tenerife vs Andorra | VIDEO

El fútbol español amaneció de luto este 3 de noviembre tras confirmarse la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, a los 30 años, después de permanecer hospitalizado por las graves lesiones sufridas durante el partido frente al FC Andorra.

La acción ocurrió en los minutos finales del encuentro disputado en el Heliodoro Rodríguez López. De Miguel fue a disputar un balón dividido cuando el portero andorrano Jesús Owono salió con fuerza fuera de su área y terminó impactándolo de manera violenta.

Un golpe que dejó helado a la afición

El acta arbitral señaló que el guardameta fue expulsado por golpear a un rival con la pierna en alto y usando fuerza excesiva mientras el balón estaba en juego.

Tras el choque, el atacante quedó inconsciente sobre el césped y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos lograron reanimarlo antes de su traslado urgente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El mundo del futbol está de luto

Aunque inicialmente permanecía estable dentro de la gravedad, durante la madrugada se produjo un empeoramiento neurológico que encendió todas las alarmas. Horas después, el club confirmó su fallecimiento a las 8:00 de la mañana.

La tragedia provocó conmoción en todo el fútbol español. El Tenerife expresó estar “roto de dolor”, mientras el Andorra manifestó su pesar por un desenlace que ha sacudido a jugadores, aficionados e instituciones deportivas dentro y fuera del país.