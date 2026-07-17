Fallece Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica: ¿Qué se sabe de su muerte?

Una noticia que impactó a las redes sociales fue la del fallecimiento del hijo mayor de la actriz y conductora de televisión Aylín Mujica. El reporte del deceso fue dado a conocer por la periodista Mady Fridmann, quien aseguró que la actriz recibió la lamentable noticia mientras trabajaba en un programa de televisión en Colombia.

Hasta el momento, la protagonista de telenovelas no ha emitido ningún comunicado sobre el fallecimiento de su primogénito. Según lo compartido por la comunicadora, la actriz se encontraba en las grabaciones del programa "Top Chef VIP", en donde se le informó que su hijo Mauro Menéndez había perdido la vida.

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¿Qué se sabe del fallecimiento de Mauro Menéndez?

De acuerdo con el reporte de Mandy Fridmann, Menéndez había viajado a Barbados, en el Caribe, para asistir a un partido de béisbol. La periodista hizo mención que personas cercanas a la actriz señalaron que el joven presentaba un cuadro de neumonía, motivo por el que su madre le habría recomendado permanecer en reposo y cancelar el viaje.

“Personas allegadas” a la cubana indicaron que “el joven estaba con neumonía”, por lo que su mamá “le habría pedido que no viajara, que se cuidara... Sin embargo, fue igual. En horas de la noche de ayer, Mujica recibió un llamado con la noticia que ninguna madre quiere escuchar: su hijo había fallecido. Aunque no se sabe mayores detalles, todo indica que habría sufrido un infarto””, reportó Fridmann.

Por lo que hasta el momento no existe información oficial sobre la causa del fallecimiento del hijo mayo de Mujica; todas las versiones y datos que se han difundido corresponden a versiones dadas a conocer por la periodista con base a personas cercanas a la familia de la actriz.

¿Quién fue Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica?

Además de ser conocido como el hijo de la actriz, Menéndez tenía una carrera en la música electrónica bajo el nombre artístico de Maahez; era DJ y productor musical, que logró contabilizar mas de 192 mil oyentes mensuales en plataformas como Spotify, además de tener una comunidad de seguidores cercana a los 38 mil en su perfil de Instagram.

Fotografía: Instagram @maahez

Por lo que después de darse a conocer su fallecimiento los mensajes de despedida y condolencias para su familia no se hicieron esperar, en la popular red social. Con esta carrera artistica pudo abrirse camino de froma independiente y desarrolló proyectos propios lejos de la carrera artística de su madre.