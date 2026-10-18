'Falso' policía lo intercepta, lo revisa y le quita su cartera con 9 mil pesos dentro; ocurrió en Durango
Un hombre fue víctima de un robo durante la noche del sábado 17 de octubre, en la colonia Insurgentes, de la ciudad de Durango, luego de que un sujeto que viajaba en una camioneta lo interceptó y, bajo el argumento de realizarle una revisión por un supuesto robo, terminó apoderándose de su cartera con 9 mil pesos en efectivo.
El hecho fue reportado aproximadamente a las 23:30 horas, sobre la calle Gerónimo Hernández, a la altura del andador La Campana, donde el afectado, identificado como Alejandro, solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad.
De acuerdo con la información proporcionada por el reportante, momentos antes fue abordado por un individuo que viajaba en una camioneta de la marca Mitsubishi, color gris, quien le manifestó que tenía que realizarle una revisión debido a que supuestamente se había cometido un robo.
El desconocido portaba un aparato de radiocomunicación, situación que hizo pensar al afectado que podría tratarse de alguna persona relacionada con una corporación de seguridad, por lo que accedió a la revisión que le solicitaba.
Durante el encuentro, el sujeto le pidió que mostrara una identificación oficial y posteriormente comenzó a revisarlo, momento que presuntamente aprovechó para sustraerle la cartera, en cuyo interior llevaba la cantidad de 9 mil pesos en efectivo.
Al percatarse de que había sido despojado de su dinero, Alejandro solicitó ayuda a través del número de emergencias 911, proporcionando las características del vehículo y la manera en que el desconocido había conseguido acercarse a él para cometer el robo.
Hasta el momento se desconoce la identidad del presunto responsable y no se ha confirmado que pertenezca a alguna corporación de seguridad, por lo que corresponderá a las autoridades investigar lo sucedido, establecer si el sujeto se hizo pasar por un agente y tratar de localizarlo para esclarecer el robo denunciado.