Hombre intenta robar desodorante en Soriana Centro; termina amonestado

Un hombre fue sorprendido por personal de seguridad de una tienda de autoservicio ubicada en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de que presuntamente intentara sustraer un desodorante que había escondido entre sus prendas de vestir, situación que provocó la intervención de elementos de la Policía Municipal.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 20:45 horas del jueves 15 de octubre, en la tienda Soriana Centro, ubicada sobre la avenida 20 de Noviembre, entre las calles Carlos León de la Peña y Norman Fuentes, donde el encargado de vigilancia detectó la conducta sospechosa de uno de los clientes.

De acuerdo con el reporte, el responsable de seguridad del establecimiento, observó cuando un hombre, identificado como José, de 59 años de edad y sin domicilio fijo, ocultó un desodorante entre su ropa, motivo por el cual decidió solicitar la presencia de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) y, tras entrevistarse con el encargado del establecimiento, tomaron conocimiento de lo sucedido y dialogaron con el señalado para resolver la situación.