Familia de pareja duranguense desaparecida tras sismo viaja a Colombia; su celular todavía recibe llamadas

Ha transcurrido una semana desde que Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes dejaron de comunicarse con sus familiares durante un viaje a Colombia. Desde entonces, cada llamada sin respuesta y cada avance entre los escombros mantienen abierta la esperanza de encontrarlos con vida.

La pareja originaria de Durango se encontraba de vacaciones en Pereira cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7.4, registrado la mañana del pasado lunes 10 de agosto.

Mario, de 57 años, y Brenda, de 42, estaban hospedados en el Hotel Dibeni, uno de los edificios que colapsaron debido al movimiento telúrico. De acuerdo con información obtenida por sus hijos, se encontraban en una habitación del primer piso.

Ante la falta de noticias claras y las dificultades para conocer a distancia los avances de los equipos de rescate, familiares emprendieron el viaje hacia Colombia para acudir directamente a la zona y reunirse con representantes de la Embajada de México.

Última llamada ocurrió minutos antes del sismo

La última comunicación con Mario ocurrió aproximadamente a las 7:17 horas del 10 de agosto, cuando habló con una de sus hijas para informarle sobre un cambio relacionado con los vuelos de regreso.

El terremoto comenzó alrededor de las 7:34 horas, por lo que únicamente transcurrieron cerca de 17 minutos entre aquella conversación y el movimiento que provocó el colapso de numerosos inmuebles en Pereira.

Después del sismo, los familiares intentaron comunicarse con ambos, pero ya no obtuvieron respuesta. El teléfono de Mario todavía recibe las llamadas, aunque nadie contesta.

Este hecho mantiene la esperanza de la familia, pero hasta ahora no ha permitido determinar la ubicación del dispositivo ni conocer qué ocurrió con la pareja después del derrumbe.

Búsqueda continúa en el Hotel Dibeni

Los familiares señalaron que representantes del propio hotel confirmaron que Mario y Brenda estaban alojados en el inmueble al momento de la tragedia. La búsqueda se concentra en los restos del edificio, donde todavía existen personas pendientes de localizar.

Durante los últimos días también se difundieron versiones sobre ruidos escuchados debajo de los escombros. No obstante, las autoridades colombianas no han confirmado públicamente que estas señales correspondan a la pareja duranguense.

La Embajada de México en Colombia mantiene coordinación con autoridades locales, la Cruz Roja y los grupos de rescate desplegados en Pereira. También se han revisado hospitales y registros de personas rescatadas o fallecidas, sin que hasta ahora se haya localizado a Mario y Brenda.

La familia continúa solicitando información que pueda contribuir a conocer su paradero. Hasta este lunes 17 de agosto, la pareja permanece oficialmente en calidad de desaparecida y las labores en el hotel continúan.