Filmoteca de la UJED anuncia que dejará de operar; cancelan programación y actividades

La Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) dejará de operar, luego de que se giraran instrucciones para cancelar su programación cinematográfica y suspender la difusión de sus actividades. El anuncio generó tristeza e inconformidad entre integrantes de la comunidad cinematográfica, quienes lamentaron el cierre de un espacio dedicado durante años a la exhibición, preservación y difusión del cine nacional e internacional.

De acuerdo con la información proporcionada, José Rodríguez López, conocido en el ámbito cinematográfico como “Rolo” y director de la Filmoteca UJED, recibió instrucciones de Elia Torres, directora del Museo Regional de Durango-UJED “El Aguacate”, para cancelar la programación, bajo el argumento de que dicho espacio no existe. La determinación también alcanzó las actividades de difusión que se realizaban a través de sus plataformas digitales.

“A mí me cancelan porque la Filmoteca no existe y las proyecciones se cancelan porque yo estoy cancelado”, señaló Rodríguez.

AVISO EN REDES

La primera señal pública llegó este jueves, cuando la Filmoteca publicó un aviso en sus redes sociales para informar sobre la cancelación de la función que se tenía programada para ese día. Además, anunció que su cuenta en redes sociales, Facebook, dejaría de estar activa y que ya no se publicarían avisos ni información sobre sus actividades.

“Informamos que la función programada para hoy, jueves 12 de noviembre, queda cancelada. Asimismo, comunicamos que a partir de hoy las redes sociales de la Filmoteca UJED dejarán de estar activas”, señaló el comunicado, en el que también agradeció a las personas que asistieron a las funciones y acompañaron el proyecto durante su trayectoria.

SE QUEDAN SIN FUNCIONES

La suspensión también interrumpió el ciclo de cine italiano que se desarrollaba durante noviembre, cuya programación estaba a cargo del cineasta duranguense Juan Antonio de la Riva, quien expresó públicamente su tristeza ante la determinación.

A través de sus redes sociales, De la Riva lamentó el fin de las actividades de la Filmoteca y reconoció el trabajo de José Rodríguez López para consolidar este espacio cinematográfico.

“Una profunda tristeza me embarga el día de hoy. La Filmoteca UJED que fue fundada por mi querido amigo José Rodríguez López termina su ciclo de actividades para preservar y difundir el cine como una expresión de arte”, escribió.

El realizador también cuestionó la postura de las autoridades universitarias ante las inconformidades de la comunidad cinematográfica nacional y consideró que la decisión representa un golpe definitivo para este proyecto cultural.

En su mensaje, agradeció a “Rolo” por el esfuerzo realizado para acercar al público duranguense a producciones de distintas partes del mundo y criticó el rumbo que, desde su perspectiva, podría tomar el recinto, al señalar que ahora el museo podrá dedicar su espacio a organizar “pasarelas” y “cocteles”, en lugar de mantener actividades de exhibición cinematográfica.

Por ahora, el aviso institucional confirma la cancelación de la función y el cese de actividades de este espacio.