Filtran VIDEO de Diego ‘N’ declarando por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia

En la últimas horas, se compartieron por medio de redes sociales nuevas imágenes donde Diego Sebastián "N", señalado como el principal sospechoso del asesinato de Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista de Camila Séptimo.

El vídeo fue difundido a través de las redes sociales por Aristegui Noticias, la imágenes han llamado la atención debido a que muestran de cerca al hombre identificado como uno de los principales investigados por el multihomicidio ocurrido en Atiazapan de Zaragoza en el Estado de México.

¿Qué se ve puede observar en el vídeo?

En el vídeo se observa al hombre esposado, sentado frente a personal de seguridad, en lo que aparentemente estaría en una conversación ante las autoridades, aunque el material difundido no permite conocer detalles de lo que dice. La imágenes no cuentan con audio de su palabras y no es posible establecer lo que aparentemente explicaba a las autoridades.

La grabación correspondería a uno de los momentos posteriores a la captura de Diego "N". Se puede observar que el hombre aparece vestido con una playera negra y pantalón azul, con las manos esposadas. Por otro lado el hombre realiza distintos movimientos mientras habla con las personas que se encuentran frente a él.

¿Ya se conoce el motivo del asesinato de Jonathan Meléndez?

Al momento no se han dado a conocer los detalles sobre lo que provocó el ataque en contra del músico. De acuerdo con el periodista especialiazado en seguridad Antonio Nieto aseguró en entrevista con Arsitegui en Vivo, que los primeros elementos recabados por parte de las autoridades apuntan a un posible conflicto económico en Diego "N" y el tecladista.

Según el periodista, además de la relación de amistad, los involucrados mantenían una relación comercial relacionado con la renta de espacios y cabañas en destinos turísticos.

Además se reportó que esta situación habría comenzado meses antes del atentado en contra de Meléndez y miembros de su familia lo que hasta el momento representa uno de las principales hipótesis que las autoridades continúan en el proceso de establecer como motivo del acontecimiento.

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