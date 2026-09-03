¿Quién es Aleyda Romero, la joven empleada de 21 años asesinada junto al tecladista de Camilo Séptimo?

La investigación del multihomicidio llevado a cabo en la Zona Esmeralda de Atizapán solamente había registrado las muertes de la familia del fundador de Camilo Séptimo, entre las cuales se encontraban él, su esposa embarazada y su hija de 3 años. No obstante, entre más se avanzaba con el análisis, las autoridades se percataron del caso de una víctima más, ajena al causante del crimen: una joven empleada que laboraba para la familia que había sido asesinada en la misma edificación.

Recapitulación de los hechos

Los hechos ocurrieron el día 1 de septiembre de 2026, por alrededor de las 17:20 y 20:00 horas en la colonia Bosques Esmeralda, zona ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El perpetrador del crimen, Diego Sebastián Rosén “N”, presunto socio de negocios del tecladista del grupo Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez, llegó a la residencia del músico a las 17:24 horas en un Kia gris, acompañado de su conductor y compañero del crimen identificado como Gerardo Cisneros “N”.

Al momento de ingresar a la localidad, Meléndez no se encontraba en su penthouse, por lo que fue recibido por su esposa con un embarazo de 4 meses, Ana Paula Barragán, de 35 años, a quien terminó amordazando y asesinando junto a su hija Sofía, de tan solo 3 años de edad, con descargas dirigidas a la cabeza.

Cuando Jonathan Méndez regresó a su domicilio, se encontró a su socio de negocios en la sala del edificio, lugar donde comenzó su discusión acalorada por un supuesto monto de 300 mil pesos que le pertenecían al criminal.

En medio de su pelea, se percató del silencio que reinaba en la localidad, a lo que reaccionó con un grito dirigido a su esposa.

Al no recibir respuesta, Rosén lo amarró y terminó por quitarle la vida de la misma forma que al resto de su familia en su sillón.

Antes del evento fatal, el tecladista se había comunicado con un amigo cercano para expresarle que tendría una reunión con su socio, indicándole que alertara a las autoridades en caso de no saber nada de él.

Tras no recibir ningún mensaje, llamó a los cuerpos policíacos al toparse con los cuerpos difuntos de la familia .

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SCC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y elementos de la policía municipal capturaron a los involucrados en el homicidio.

A pesar de que las placas del vehículo correspondían a un Chevrolet Ónix y no al Kia en el que se transportaron, las autoridades pudieron localizar a los criminales gracias a que el conductor registró su licencia de conducir al momento de ingresar a la caseta de acceso del fraccionamiento .

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¿Quién era Aleyda Romero?

Aleyda Romero, también llamada “Alex” por sus seres queridos, era una mujer joven de 21 años que trabajaba para la familia de Jonathan Meléndez.

Había desarrollado un fuerte apego hacia ellos, especialmente hacia los niños, a quienes cuidaba y alimentaba mientras los padres se ausentaban; fue este mismo aprecio el que terminó por salvar a uno de los infantes.

Al escuchar el conflicto que ocurría fuera de la habitación, decidió salir para auxiliar a Ana Paula y a Sofía, no sin antes indicarle al menor de 6 años que se ocultara y que no abriera la puerta sin importar lo que pasara , protegiendo así al niño hasta que las autoridades lo encontraron escondido bajo la cama.

Sin embargo, Aleyda no pudo ayudar a las demás víctimas, ya que fue rápidamente sometida por el atacante con un impacto de bala en la espalda.