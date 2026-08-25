Joven ‘influencer’ muere tras quedar inconsciente por episodio de vómito extremo

Recientemente se ha dado a conocer el caso de una joven figura de internet de 25 años que falleció después de una noche de celebración con sus amigas, resultado de un desmayo tras un episodio intenso de vómito al trasladarse a su hogar.

¿Qué ocurrió?

Lisa Mutambo, más conocida en redes sociales como Lisa Mutalu, era una joven modelo e influencer de origen zambiano que contaba con más de 122 mil seguidores en Instagram; se dedicaba a la creación de contenido dedicado a su estilo de vida y moda; además, contaba con una comunidad cercana a su empleo.

De acuerdo con la portavoz de la policía, Chipo Kaitisha, el suceso comenzó la noche del 19 de agosto, a las 20:30 horas, en un hotel de Lusaka, ubicado en la capital de Zambia, donde ella laboraba como embajadora de marca.

En dicha edificación, ella se encontraba conversando y conviviendo con sus amigas, hasta que en punto de las 22:30 horas decidieron trasladarse hacia un bar cercano, con el fin de “socializar” y seguir celebrando con algunas copas .

Horas más tarde, por alrededor de las 2:30 o 3:30 horas del 20 de agosto, Andre Lisa, pareja sentimental de Mutambo, acudió al lugar para recoger al grupo de amigas y transportarlas hacia sus residencias en Minestone y Casanova.

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La muerte de Lisa Mutalu

Tras llevar a sus acompañantes a sus casas, Andre se encargó de llevar a Mutambo hasta su domicilio compartido en Kalundu, donde pasarían la noche juntos; sin embargo, pocos instantes después de llegar a su hogar, la joven declaró sentir malestar estomacal.

En ese preciso instante, comenzó a presentar un cuadro intenso de vómito, para posteriormente caer inconsciente .

Al desmayarse, Andre Lisa reaccionó de manera inmediata y solicitó la ayuda urgente de un amigo mientras conducía hacia el Victoria Hospital junto a su pareja; no obstante, al ingresar al recinto, los paramédicos no pudieron hacer mucho para salvarla.

Según lo indicado por los cuerpos médicos, Lisa Mutalu había dejado de contar con signos vitales antes de llegar al centro médico, por lo que solo pudieron confirmar su deceso .

El anuncio del fallecimiento de la celebridad de internet fue llevado a cabo a las 9:30 horas del mismo día, por parte del Servicio de Policía de Zambia a través de los canales de Facebook de la Comisaría de Chelstone; comunicado en el que clasificaba el caso como “muerte súbita”.