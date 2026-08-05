¿César Gastélum tenía parentesco con Ana Gastélum, creadora de contenido?, esto sabemos al respecto

Tras el asesinato del influencer César Gastelum, las redes sociales se han inundado con cientos de teorías acerca del parentesco del fallecido creador de contenido con Ana Gastélum, debido a su ocupación, apellido y ciudad donde ambas figuras vivían. ¿Realmente comparten lazos familiares?

César Gastélum y Ana Gastélum

César “Cesarín” Gastélum era un creador de contenido reconocido de 25 años que vivía en Culiacán, Sinaloa, cuyo contenido se centraba en sketches con tintes humorísticos, caracterizaciones cómicas y transmisiones en vivo mediante la plataforma de Kick , aunque, a veces, gustaba de compartir su estilo de vida con temática “alucín”.

Esta figura de internet también ha demostrado aprecio hacia su comunidad, interactuando con su base de fanáticos constantemente en sus transmisiones y en sus redes sociales .

Por otro lado, Ana Cristina Gastélum es una influencer de 27 años que nació en la entidad de Sinaloa, quien se dedica a crear contenido en base a su vida diaria, además de llevar a cabo dinámicas interactivas con sus seguidores de TikTok .

Aunado a esto, guarda cierta relación con el círculo de Markito’s Toys, gracias a su relación sentimental con “El KC”, también conocido como Kevin Castro, quien es miembro de dicha agrupación.

¿Realmente están emparentados?

A diferencia de lo que la mente colectiva puede creer, ambas figuras del internet no cuentan con lazo familiar alguno .

Por un lado, Ana Gastélum solo cuenta con dos hermanas, Valeria y Victoria, siendo Ana la mayor de las tres; además, no cuenta con ningún hermano varón registrado en sus datos públicos.

Lo que termina de reforzar este punto es la nula reacción de la influencer respecto al asesinato de César, ya que compartió un mensaje en sus redes acerca del cumpleaños de una de sus hermanas, momentos después del evento mortal.

«Amo mucho ser la hermana mayor y dar todo por mis hermanas en su día». Declaró en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Gabinete de Seguridad investiga posible relación del influencer César Gastélum con grupo delictivo.

¿Por qué se cree que están relacionados?

Todo se debe al hecho de que comparten el apellido Gastélum, uno bastante común en el estado de Sinaloa; no obstante, hechos del pasado y varios volantes provocaron la intensificación de los rumores acerca de la relación de ambos influencers.

A comienzos del año 2025, múltiples aviones despegaron con volantes en los que enlistaban a más de 25 personas que sostenían presuntas relaciones con la agrupación delictiva “Los Chapitos”, entre los cuales se encontraban personajes del internet y músicos, como Peso Pluma, Markito’s Toys, Kevin Castro y Ana Gastélum .

Tiempo después de la liberación del listado, el hermano de Kevin Castro, Gail Castro, fue asesinado a las fueras de un restaurante de Ensenada, Baja California , a lo que Ana respondió con el cierre de su canal de WhatsApp y la eliminación de fotografías de su cuenta de Instagram.

Estas medidas hicieron que los internautas sospecharan acerca de los nexos de la influencer con el grupo criminal.

No fue sino hasta la muerte de César que las especulaciones se reavivaron, conectando ambos casos únicamente por el perfil de ambas personas y su apellido paterno.