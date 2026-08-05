Así presumía su lujosa vida el influencer César Gastélum antes de su asesinato en Sinaloa

Recientemente se ha dado a conocer el asesinato de un creador de contenido que contaba con 600 mil seguidores en TikTok durante una transmisión en vivo. El influencer afectado se trata de César “Cesarín” Gastelum, de 25 años de edad, quien solía subir material acerca de su estilo de vida con un poco de comedia, así como los lujos que poseía.

Recapitulación de los hechos

Este evento ocurrió la noche del 4 de agosto de 2026, en el desarrollo urbano Tres Ríos, ubicado en Culiacán, Sinaloa.

Durante ese día, Gastélum se encontraba realizando un directo en la plataforma de Kick, compartiendo contenido con su público mientras realizaba un reto; dicha dinámica consistía en repartir comida por alrededor de la ciudad con sus amigos, a la vez que vestían las prendas características de un repartidor de este tipo de plataformas.

En cierto punto de la transmisión, la figura de internet se encontraba a las afueras de un restaurante de la cadena KFC, en el bulevar Enrique Sánchez Alonso, cerca de la Fiscalía General de Sinaloa; hasta que una motocicleta se acercó al grupo con intenciones desconocidas.

Uno de los hombres que se encontraban en el vehículo sacó un arma, con la cual apuntó a la cabeza de Gastélum y abrió fuego, provocando su muerte instantánea a las 20:15 horas .

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Su vida lujosa

A pesar de nunca haber mostrado casas o propiedades a su nombre, acostumbraba enseñar su fortuna y lujos de maneras distintas.

Por lo general, compartía sus viajes frecuentes a los Estados Unidos con su comunidad, así como sus reuniones con amigos creadores de contenido, contratos con compañías, prendas y accesorios caros de marcas de prestigio ; siendo su posesión más valiosa su colección de gorras, la cual está valuada en más de 100 mil pesos.

Además, era bien sabido que colaboró múltiples veces con distintas marcas para vender productos diseñados por él mismo.