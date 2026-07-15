¡Vetan a Ventaneando!, estas marcas se han retirado del programa por comentarios de Pedro Sola

Luego de las cuestionables opiniones compartidas por uno de los conductores desde hace una semana, múltiples marcas que lo patrocinaban han decidido cesar sus contribuciones económicas. No obstante, esto abre a las preguntas: ¿Cuáles fueron las marcas que se retiraron y cuáles fueron tales comentarios? Esto es lo que sabemos.

¿Cuáles fueron esos comentarios?

Durante la transmisión del programa 'Ventaneando' que tuvo lugar el día 06 de julio del año en curso, Pedro Sola, uno de los conductores principales, expresó su molestia en televisión nacional por la presencia de perros en distintas áreas públicas, mencionando que 'hasta le daban ganas de aventar carne envenenada' para acabar con su presencia.

Esto generó la incomodidad de los demás integrantes que se encontraban cerca de él, como lo fue en el caso de Mónica Castañeda, quien inmediatamente rechazó esta apología al maltrato animal. Sin embargo, momentos después, Sola terminaría elevando el tono de sus palabras, escalando que en cuanto a los dueños que pasearan a sus perros en carreolas, le gustaría darles un balazo.

A su vez, Pati Chapoy aplaudió estos comentarios, respaldándolo bajo el argumento de que los dueños de estas mascotas deberían ser llevados para atenderse con un psiquiatra. Debido a lo polarizante de estas palabras emitidas en un medio de comunicación masivo, Pedro Sola tuvo que ofrecer una disculpa pública.

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¿Cuáles son las marcas que se retiraron?

A pesar del mensaje de disculpas, la controversia generada a partir de esta actitud mostrada frente a la cámara generó el rechazo no solo del público, sino también de organizaciones públicas y de anunciantes, de los cuales varios han mostrado una postura oficial, confirmando la cancelación definitiva de sus pautas publicitarias durante la emisión del show.

Entre la lista de marcas que se han retirado del programa, se encuentran Panditas, Halls, Clorets y Trident, todas pertenecientes a la matriz multinacional Mondelez International , quienes han compartido mensajes en redes sociales el día martes 14 de julio, manteniendo que buscan crear momentos de 'alegría y conexión' en base a la empatía y el respeto, enfatizando también que las declaraciones expresas son responsabilidad del conductor y no reflejan los valores de estas marcas.

A su vez, otras marcas como Hellmann's, conocida por su tropiezo con la publicidad de sus productos por parte de Sola, quien los confundió con la competencia, publicaron en la red social Instagram una imagen de una botarga con forma de envase de mayonesa sosteniendo un cartel en el que está inscrita la oración 'Ni me lo mencionen, hace mucho no hablamos' , dando a entender que se deslindan por completo del presentador y de los hechos ocurridos en base a su postura.