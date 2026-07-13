¡Indignante! Alcalde busca multar a quien le dé agua o comida a perros de la calle

Un alcalde colombiano declaró que se multaría a cualquier persona que intente darles comida y agua a perros que se encontraran en situación de calle, con el motivo de controlar los ataques y la materia fecal que queda esparcida por las calles. Sin embargo, sus palabras ocasionaron una ola de comentarios con tintes críticos por parte del internet.

Declaración de alcalde genera polémica

En Qunchía, Risaralda, ubicado en Colombia, el alcalde de dicho municipio, Jader de Jesús Clavijo Bañol, propuso la adopción de multas a ciudadanos que alimentaran a animales callejeros, de acuerdo a un vídeo publicado en las redes sociales.

«Como alcalde del municipio, hermano, empecemos a hacer comparendos. Ayuden en este tema, ayúdennos a no darles purina ni agua en sus centros, en sus establecimientos públicos. Ayúdenos en Hamilton, por favor, hermano. A las personas que están llevándoles agua y purina a los parques, a las calles, hermano…»

Esta propuesta desató la ira de los internautas, tachando al político de “insensible”, “ignorante” y “cruel”, por intentar empeorar el sufrimiento de los animales de calle en un país agobiado por las altas temperaturas.

Además, múltiples centros de acopio han destacado que esta idea carece de fundamentos legales, ya que la Ley 1774 publicada en 2016 prohíbe tratar a los animales como objetos, sino como seres sintientes, lo que obliga al gobierno a atender la sobrepoblación sin crueldad y con métodos lo más humanos posibles .

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¿Fuera de contexto?

Recientemente, Clavijo Bañol ha anunciado su postura respecto a esta grabación, indicando que se ha sacado completamente de contexto por sus rivales políticos.

Declaró que la medida iba dirigida hacia la manada “La Banda del Serrucho”, conformada por 5 canes.

El objetivo de esa propuesta es el de evitar el crecimiento de la sobrepoblación callejera, evitar el esparcimiento de heces y orina por las ciudades y prevenir futuros ataques a ciudadanos , mostrando como ejemplo el caso que desencadenó esta decisión: un motociclista que sufrió un ataque por parte de estos animales y que amenazó con envenenarlos.