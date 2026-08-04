¿Tu cuenta de WhatsApp fue bloqueada por error? Así puedes solicitar que restauren el acceso

Usuarios de WhatsApp en distintos países reportaron que sus cuentas fueron bloqueadas o colocadas bajo revisión sin una explicación clara, lo que les impidió entrar a sus conversaciones y utilizar las funciones de la aplicación.

Las personas afectadas encontraron mensajes como “Cuenta en revisión” o “Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp” al intentar abrir la plataforma.

WhatsApp reconoció que sus sistemas automatizados para combatir abusos pueden cometer errores y aseguró que ya tomó medidas para restaurar los perfiles legítimos afectados.

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¿Qué ocurrió con las cuentas de WhatsApp?

Los reportes comenzaron a multiplicarse el lunes 3 de agosto de 2026. Algunos usuarios aseguraron que utilizaban la aplicación oficial y que no habían realizado actividades contrarias a las condiciones de servicio.

La pantalla de “Cuenta en revisión” indica que WhatsApp está analizando la actividad del número y la información del dispositivo para verificar si se cometió alguna infracción.

Durante ese proceso, que normalmente puede tardar hasta 24 horas, la cuenta permanece inhabilitada y la persona no puede enviar mensajes ni entrar a sus conversaciones.

Algunos usuarios recuperaron el acceso después de unas horas, mientras otros continuaron esperando el resultado de la revisión.

WhatsApp reconoce bloqueos por error

Un portavoz de la empresa explicó que WhatsApp utiliza sistemas para detectar spam, fraudes, automatizaciones y otras conductas abusivas.

Sin embargo, reconoció que esas herramientas pueden marcar por equivocación cuentas legítimas.

La compañía aseguró que, cuando detecta uno de estos errores, busca restaurar el acceso lo antes posible. No informó cuántos perfiles fueron afectados ni cuál fue la causa técnica específica del incidente.

¿Por qué puede bloquearse una cuenta?

WhatsApp puede restringir un número por razones como:

envío masivo de mensajes o spam

reportes frecuentes de otros usuarios

actividades relacionadas con fraude

uso de herramientas automatizadas

suplantación de identidad

utilización de aplicaciones modificadas, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp

incumplimiento de las condiciones de servicio

En el incidente reciente, también fueron afectados usuarios que aseguraron no haber incurrido en ninguna de estas prácticas.

¿Cómo solicitar la revisión de una cuenta?

Si al abrir WhatsApp aparece la opción “Solicitar revisión”, se deben seguir estos pasos:

Seleccionar el botón “Solicitar revisión”. Escribir una explicación breve indicando que se considera que el bloqueo fue un error. Enviar la solicitud desde la propia aplicación. Esperar la resolución, que normalmente llega dentro de las siguientes 24 horas. Seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Enviar varias solicitudes no acelera el proceso y puede dificultar el seguimiento del caso.

Si el botón no está disponible, se deben utilizar únicamente los canales oficiales de soporte indicados por WhatsApp.

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¿Qué hacer si utilizas una versión no oficial?

Quienes tengan instalada una aplicación modificada deben eliminarla y descargar la versión oficial desde Google Play, App Store o el portal de WhatsApp.

Antes de desinstalarla, conviene verificar si es posible respaldar las conversaciones, ya que algunas versiones modificadas no permiten transferir correctamente los mensajes.

Cuidado con supuestos servicios de desbloqueo

Ningún técnico externo, página de redes sociales o supuesto empleado puede eliminar el bloqueo de una cuenta.

Se recomienda no pagar por servicios de recuperación ni compartir:

códigos de verificación enviados por SMS

PIN de verificación en dos pasos

contraseñas

códigos QR

información personal

Al recuperar el acceso, también es recomendable activar la verificación en dos pasos, revisar los dispositivos vinculados y cerrar sesiones desconocidas.