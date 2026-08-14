El caso que estremece las redes: influencer quería ver espíritus y terminó perdiendo la vida

Luego del anuncio del trágico fallecimiento de la creadora de contenido, quien se caracterizaba con material relacionado a fenómenos paranormales, comenzó a circular un rumor particular relacionado con el motivo de su muerte. Pero, ¿quién era esta persona, qué le pasó y qué es lo que se especula? Esto es lo que sabemos.

¿Qué le sucedió?

Jiang Xiaorou, era una influencer de nacionalidad china que se había vuelto popular en su país de origen con un total de 1.3 millones de seguidores amasados en la plataforma digital de videos de formato corto llamado Douyin, debido a que su contenido se centraba en la persecución y desafío de fenómenos sobrenaturales, creencias populares y supersticiones.

Según los reportes disponibles del caso, el día 15 de julio 2026 Jiang se transportaba como pasajera en un vehículo contratado por medio de un servicio de viajes compartidos desde Liuzhou, en la región de Guangxi, con destino hacia Guangzhou, cuando, inesperadamente, sufrió de un aparatoso accidente automovilístico durante su recorrido.

Tras el percance, la creadora de contenido fue trasladada de urgencia al Sun Yat-Sen Memorial Hospital, recinto en el que permaneció internada debido al estado crítico en el que se encontraba; de acuerdo con reportes médicos, permaneció en un estado de coma profundo con asistencia respiratoria de un ventilador debido a un traumatismo cerebral grave, problemas de coagulación, choque hemorrágico y demás lesiones en múltiples órganos.

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¿Rumor respecto a su muerte?

Finalmente, tras casi un mes de tratamiento luego de haber sido internada, el día 10 de agosto del año en curso, por medio de un comunicado de un funcionario de la localidad de origen de la joven, se confirmó su repentina defunción a los 24 años de edad , dado a complicaciones derivadas de las lesiones sufridas en el siniestro.

No obstante, luego del trágico comunicado, múltiples usuarios a través de las redes sociales empezaron a teorizar posibles motivos relacionados con su fallecimiento; relacionando el suceso especialmente con cierto metraje audiovisual que Jiang había publicado durante agosto de 2025, donde se le observaba destruir una estatua de Guanyin , figura relacionada con el Budismo y conocida como la Diosa de la Misericordia.

El video consiste meramente en un reto que efectuó con el fin de comprobar si existía alguna consecuencia real por faltarle el respeto a esta deidad, generando revuelo entre internautas en la plataforma en la que se subió, quienes cuestionaron el comportamiento de la influencer, y a su vez, afirmaron que esto le traería una supuesta maldición o ‘karma’ a su vida. A pesar del rumor, las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento no establecen una conexión entre lo visto en el vídeo y el accidente.