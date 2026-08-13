Atropello masivo en Feria de la Manzana deja 11 personas heridas | VIDEO

Lo que debía transcurrir como una velada llena de júbilo y disfrute para las familias presentes, se convirtió en una ocasión de terror e incertidumbre tras la irrupción inesperada de un conductor en el área. Es por esto que explicamos todo lo que se sabe del incidente hasta el momento.

¿Cómo sucedió?

De acuerdo con los primeros reportes presentados, el siniestro tuvo lugar el día miércoles 12 de agosto del año 2026, mientras se llevaba a cabo el desarrollo la octogésima cuarta edición de La Gran Feria de la Manzana, cuando de forma imprevista, un conductor ingresó a gran velocidad en las inmediaciones de la feria.

El conductor, quien estaba manejando un vehículo de la marca Chevrolet, modelo Cavalier de un color azul brillante, arremetió de forma violenta y descontrolada a varias personas en el área dirigida a peatones del andador Benito Juárez, ubicado en el Centro Histórico del municipio de Zacatlán, Puebla, por alrededor de las 17:30 horas , momento en el que se presentaba una gran afluencia de transeúntes.

Gracias a las cámaras de seguridad que se encontraban en los alrededores de la zona, es que se cuenta con una captura en video del acontecimiento, donde se puede apreciar un ambiente de inquietud e incertidumbre por parte tanto de asistentes adultos como menores de edad quienes presenciaron la situación.

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¿Qué será del caso?

El trayecto del automóvil finalizó tras estrellarse en la parroquia del Zócalo. Tras esta situación, elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia fueron alertados, quienes en breve arribaron al lugar de los hechos para acordonar el área, prestar auxilio a los afectados y detener al responsable del atropellamiento masivo.

A su vez y acorde a lo anunciado por parte del Gobierno Municipal de Zacatlán, la cifra total consiste de once personas lesionadas, de los cuales tres presentan heridas de gravedad, por lo que fueron trasladados inmediatamente al Hospital General de Zacatlán para recibir atención médica urgente tras haber sido atendidos con atención prehospitalaria, siendo desconocida la existencia de fallecidos hasta el momento.

Actualmente el conductor se encuentra bajo custodia policial, a la espera de que las autoridades realicen el proceso de investigación correspondiente para determinar las causas verdaderas que provocaron la pérdida del control del transporte que desencadenó en el accidente, y con ello, la imputación de sus responsabilidades jurídicas.