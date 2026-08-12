El momento exacto: filtran VIDEO de la avioneta que llevó a 'El Mayo' Zambada aterrizando en EU

Revelan imágenes del operativo que llevó a la captura de uno de los capos más buscados en todo el mundo, líder del Cartel de Sinaloa, en manos de las autoridades de Estados Unidos, si hablamos de "El Mayo Zambada".

A poco más de dos años de la captura de "El Mayo Zambada", muestran el momento exacto donde la nave donde era trasladado aterriza en territorio estadounidense, para ser más exactos en Nuevo México; luego es detenido.

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¿Cómo fue la llegada de " El Mayo Zambada" a territorio estadounidense?

En la grabación de escasos segundos y luego del aterrizaje, se muestra la aeronave en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.

La aeronave está rodeada por camionetas de autoridades estadounidenses, como lo son agentes federales, elementos del FBI y la DEA; luego de la nave descienden varias personas, entre ellas "El Mayo Zambada" y Joaquín Guzmán López, el 25 de julio del 2024.

Zambada considera su captura como "un secuestro"

La captura del capo ocurrió luego de su traslado a Estados Unidos, hecho que hasta la fecha Zambada considera un "secuestro". Su defensa ha señalado en repetidas ocasiones que su cliente fue atraído a una reunión con el propósito de mediar en un conflicto, donde habría sido golpeado, amarrado y llevado en contra de su voluntad hasta la pista donde se encontraba la aeronave.

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Surgen nuevas dudas sobre el traslado de Zambada

Según documentos atribuidos al FBI y difundidos por un periodista, señalan que la agencia habría identificado al operativo como "Kings of the Air" y reconocido la participación de dos agentes. El hallazgo resulta interesante, pues el FBI terminó con la nave en su poder y posteriormente fue donada a un museo, el mismo estado que la exhibió públicamente.