¡Atención conductores! CAPUFE lanza nuevos lineamientos para usar el TAG a partir de hoy 30 de julio

(Canva, IAVE)
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) ha anunciado un cambio para los lineamientos establecidos para el uso del TAG de telepeaje IAVE en las carreteras mexicanas, modificaciones las cuales entrarán en vigor el día de hoy, 30 de julio de 2026, a nivel nacional. ¿Habrá algún cambio significativo para los conductores que usen este servicio? ¡Vamos a averiguarlo!
¿Habrá algún cambio significativo?
La respuesta a esta incógnita es no, no habrá ningún cambio significativo a corto plazo para los conductores que usen este servicio.
De acuerdo con CAPUFE, el fin que tiene la implementación de estas nuevas medidas es el de establecer reglas para regular la comercialización del TAG, imponer procedimientos para la activación y recarga de dichos equipos electrónicos y transicionar a un sistema robusto y eficiente de cobro electrónico que agilice el trámite de pago en las casetas.
El pago de peaje mediante efectivo no desaparecerá, ya que el TAG no será obligatorio y aún será posible cubrir la tarifa en las casetas habilitadas, además de que estas nuevas reglas solo aplicarán para el TAG IAVE.
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Nuevos lineamientos
Entre los nuevos lineamientos, destacan los siguientes:
- Instalación correcta del TAG: Según las reglas, el dispositivo debe colocarse en el parabrisas del vehículo, debajo del espejo retrovisor y sin ningún objeto metálico que interfiera con la señal. Su aplicación incorrecta puede resultar en problemas de detección del TAG en el sistema, lo cual resultaría en la dificultad para procesar el pago y en retrasos en el servicio.
- Prepago: Existen dos tipos de modalidades de pago, siendo el prepago una de ellas. En esta modalidad, se debe realizar una recarga mínima de 50 pesos antes de realizar el cruce, usando el portal web o la aplicación oficial de IAVE, mediante cualquier tarjeta bancaria aceptada.
- Pospago: Por otro lado, esta modalidad permite realizar el cobro a la tarjeta de crédito o débito registrada, después de cruzar por la caseta y sin necesidad de realizar ninguna recarga previa, pero la forma en la que se regula el importe dependerá del servicio seleccionado (VISA, Mastercard y American Express). Todo trámite realizado con este modo puede ser consultado en el sitio oficial y en la aplicación.
- Uso del TAG: Si el sistema no puede detectar un parche, el usuario deberá cubrir la tarifa en la ventanilla mediante efectivo. Si es que el equipo sigue presentando fallas, es necesario reportar el caso con CAPUFE para verificar el estado del TAG. En caso de detectar alguna falla con el dispositivo, es posible transferir la cuenta de prepago a un nuevo parche, siempre que no exista ningún tipo de problema con la cuenta o adeudo previo.
- Reemplazo del TAG: Todos los TAGs IAVE tienen solo 5 años de vida útil, aunque CAPUFE puede realizar la desactivación del equipo antes de este plazo. Además, si es que el parche resultó dañado al ser manipulado de forma intencional o no intencionada, el usuario deberá obtener uno nuevo a precio completo. En caso de cambio de vehículo, reemplazo de parabrisas roto, robo de automóvil o robo de TAG, el usuario tiene la responsabilidad de cancelar la cuenta asociada al parche.