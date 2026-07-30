¡Atención conductores! CAPUFE lanza nuevos lineamientos para usar el TAG a partir de hoy 30 de julio

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) ha anunciado un cambio para los lineamientos establecidos para el uso del TAG de telepeaje IAVE en las carreteras mexicanas, modificaciones las cuales entrarán en vigor el día de hoy, 30 de julio de 2026, a nivel nacional. ¿Habrá algún cambio significativo para los conductores que usen este servicio? ¡Vamos a averiguarlo!

¿Habrá algún cambio significativo?

La respuesta a esta incógnita es no, no habrá ningún cambio significativo a corto plazo para los conductores que usen este servicio .

De acuerdo con CAPUFE, el fin que tiene la implementación de estas nuevas medidas es el de establecer reglas para regular la comercialización del TAG, imponer procedimientos para la activación y recarga de dichos equipos electrónicos y transicionar a un sistema robusto y eficiente de cobro electrónico que agilice el trámite de pago en las casetas.

El pago de peaje mediante efectivo no desaparecerá , ya que el TAG no será obligatorio y aún será posible cubrir la tarifa en las casetas habilitadas, además de que estas nuevas reglas solo aplicarán para el TAG IAVE.

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Nuevos lineamientos

Entre los nuevos lineamientos, destacan los siguientes: