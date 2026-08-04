¿Cómo logró sobrevivir?, Karely Ruiz rompe el silencio tras sufrir asalto en su propia casa en NL

De forma reciente, esta creadora de contenido decidió alzar la voz para compartir detalles y esclarecer el intento de robo en el que se ha visto envuelta ella y su pareja. Pero, ¿qué sucedió exactamente y cómo fue que sobrevivió? Esto es lo que se sabe de momento.

¿Qué ocurrió?

Mediante un video publicado en sus plataformas digitales, la influencer Karely Ruiz, en compañía de su esposo Jhon Echeverry, dieron a conocer su testimonio para desmentir los rumores que circulan en relación al agravio que sufrieron en su domicilio ubicado en Monterrey, Nuevo León, el día 29 de julio de 2026 por alrededor de las 03:00 horas.

De acuerdo con su versión de los hechos, tanto Karely como su pareja y un amigo cercano se encontraban descansando en la sala de cine con la que cuenta su vivienda ; sin embargo, varias personas armadas irrumpieron el lugar, exigiendo saber el lugar en donde resguardaban su dinero y pertenencias de valor , esto mientras arremetieron físicamente en contra del esposo.

A su vez, los criminales tomaron los dispositivos celulares de ambos para destruirlos con el fin de imposibilitar el llamado de auxilio hacia las autoridades mientras recorrían las habitaciones del inmueble, generando para ambas personas una situación de incertidumbre, pánico y miedo por su integridad física; inclusive, Karely ofreció su automóvil con tal de que no les hicieran daño.

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¿Cómo sobrevivió?

Una vez revelada la ubicación de los bienes monetarios, los criminales se desplazaron hacia otra de las zonas de la casa. Es en ese momento en el que esposo de la influencer aprovechó la oportunidad de tomar un Apple Watch que se encontraba en una mesa cercana para contactar con elementos de la policía y, gracias a la intervención ruidosa de dicho amigo que se encontraba en la zona de la alberca de la vivienda, la pareja logró escapar de sus agresores.

Luego de escapar del inmueble, intentaron refugiarse en uno de los hogares de sus vecinos cercanos, no obstante, al momento de solicitar ayuda, uno de ellos se negó a concederles la entrada de forma persistente, a pesar de la situación de emergencia en la que se encontraban, por lo que tuvieron que permanecer escondidos en otra zona aledaña.

A pesar de no presentar ningún daño físico grave, Karely expresa que las secuelas emocionales aún persisten, presentando síntomas relacionados con el estrés del momento, por lo que optó por pedir ayuda profesional para estabilizar su salud mental. A su vez, aclaró todos los rumores que envuelven el caso, rechazando la posibilidad de tratarse de un simple acto para atraer atención, ya que no ve la forma de beneficiarse de un siniestro violento.

Ante esta situación, la pareja confirmó que han decidido abandonar su actual residencia debido al peligro que representa para su familia que la dirección se haya difundido públicamente por parte de medios de comunicación que realizaron coberturas en las afueras de su domicilio y/o emplearon drones para capturar fotos del interior.